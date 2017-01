Warm, wärmer, 2016. Die Durchschnittstemperatur ist seit der Industrialisierung nun schon um 1,1 Grad geklettert. Es gibt wieder einen Rekord. In den kommenden Jahren könne es aber auch wieder ein wenig kühler werden.

Das Jahr 2016 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1880. Es ist damit das dritte Jahr in Folge, das den globalen Temperaturrekord gebrochen hat. Die weltweite Durchschnittstemperatur habe etwa 1,1 Grad über der der vorindustriellen Zeit gelegen, teilte die Weltwetterorganisation WMO am Mittwoch in Genf mit.

Die Temperaturen lagen auch weit höher als die im Zeitraum 1900 bis 2000. Nach Angaben der US-Klimabehörde NOAA und der Raumfahrtbehörde Nasa lagen die Durchschnittstemperaturen über Land- und Ozeanflächen um 0,94 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts.

Der Klimaalarm sei lauter denn je. "Niemand, auch nicht der neue US-Präsident, kann die Konsequenz aus diesen Zahlen leugnen",sagte Greenpeace-Klimaexperte Karsten Smid. "Wir brauchen einen raschen und politisch gesteuerten Kohleausstieg bis spätestens 2030."

