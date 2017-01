Stuttgart (ots) - Die beiden Urwahlsieger stehen nicht basisdemokratisch gestärkt am Start für die Bundestagswahl. Das wird es dem Spitzenduo im anstehenden Bundestagswahlkampf schwer machen, die Partei programmatisch zu einen und auf Geschlossenheit für einen klaren inhaltlichen Kurs einzuschwören. Aber auch ein Zittersieg ist ein Sieg für Cem Özdemir. Und: Die Richtungsentscheidung ist erfreulich klar ausgefallen bei den Grünen. Die beiden Konkurrenten, die für einen Öffnungskurs der Grünen hin zur zur Mehrheitsgesellschaft stehen, erreichen zusammen 70 Prozent. Das Statement des Grünen-Fußvolks: Kein Linkskurs - wir wollen in die Mitte.



