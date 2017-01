Mannheimer Morgen zur Entwicklng der Bäckerbranche Überschrift: Qual der Wahl Beim Brotkauf offenbart sich für uns Verbraucher ein bekanntes Dilemma. Ja, wir wollen unbedingt die Bäckerei in unserem Viertel unterstützen, wo wir noch mit Namen angesprochen werden und die Verkäuferin schon nach unserem Lieblingsbrot greift, bevor wir den Mund aufmachen. Wir wissen ja auch um das Fachgeschäfte-Sterben in den Innenstädten und bedauern das natürlich sehr. Aber trotzdem ist es so praktisch, beim Großeinkauf durch die Regalreihen des großen Supermarktes in der Backabteilung schnell noch ein Baguette fürs Abendessen mitzunehmen. Dass es womöglich noch ziemlich billig ist, nehmen wir gerne zur Kenntnis. Wir Kunden haben mittlerweile sehr viele Wahlmöglichkeiten, die Vertriebsschienen haben in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen des Handels zugenommen, nicht nur beim Lebensmittelkauf. Qualität ist dabei nicht immer das Kriterium, der Preis und kurze Wege, also die Bequemlichkeit, beeinflussen unsere Kaufentscheidung öfter, als wir uns bewusstmachen. Kritisches Hinterfragen, zu Inhaltsstoffen, zur Nachhaltigkeit bei der Herstellung oder zur regionalen Herkunft ist anstrengend. Aber wir sollten es doch immer wieder tun. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2017 13:54 ET (18:54 GMT)