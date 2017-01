Frankfurt (ots) - Der Auftritt Björn Höckes in Dresden ist eine gezielte Provokation. Ein Tabubruch mit Ansage, für den er den Ort und den Zeitpunkt offensichtlich bewusst ausgewählt hat. Insofern läge der journalistische Reflex nahe, sich dieser Trump'schen Logik von Provokation -> Empörung -> Dauerpräsenz zu entziehen. Björn Höcke und seine AfD mit vollständigem Aufmerksamkeitsentzug zu bestrafen. Diesem Reflex nachzugeben und Höcke zu ignorieren, verbietet sich dennoch. Es wäre falsch, die Gefahr zu unterschätzen, die von dem auf diese Weise verbreiteten Gedankengut ausgeht - bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Mit jedem der wohl kalkulierten Tabubrüche von Höcke und seinesgleichen droht die Menschenfeindlichkeit der extremen Rechten ein Stück mehr salonfähig zu werden.



