Gestern Abend wurden bei einem exklusiven Event in Wien die besten Unternehmen aus Österreich im Rahmen der von RSM gesponserten European Business Awards ausgezeichnet.



Die 22 Firmen wurden von einer unabhängigen Jury, darunter Spitzenvertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft, im europaweit größten Unternehmenswettbewerb zu "National Champions" gekürt.







Bei dem Event, der fünfte einer Veranstaltungsreihe in ganz Europa, hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich mit führenden Unternehmen ihrer Branche auszutauschen und Gastrednern zuzuhören, darunter Stefan Walter, geschäftsführender Gesellschafter von RSM Austria.



Adrian Tripp, Geschäftsführer der European Business Awards, sagte: "Diese Events feiern nicht nur den Erfolg unserer dynamischen National Champions im Wettbewerb, sondern auch die zentrale Rolle, die sie in Europas starker Geschäftswelt spielen. Ich gratuliere allen National Champions in Österreich."



RSM ist das sechstgrößte Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirmen und Hauptsponsor, der die European Business Awards seit ihrer Gründung unterstützt.



Stefan Walter, geschäftsführender Gesellschafter von RSM Austria sagte: "Wir sind stolz darauf, die innovativsten Unternehmen Österreichs zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, auf einer größeren, internationalen Bühne zu glänzen.



In der nächsten Runde stellen sich die National Champions einer öffentlichen Abstimmung, die seit dem 9. Januar unter http://www.businessawardseurope.com stattfindet. Die Sieger der verschiedenen Kategorien und der Gesamtsieger der öffentlichen Abstimmung werden bei der Abschlussgala im Mai 2017 bekannt gegeben.



Die European Business Awards wurden ins Leben gerufen, um die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Geschäftswelt in ganz Europa zu fördern. In diesem Jahr sind sie mit mehr als 33.000 Unternehmen aus 34 Ländern in Kontakt getreten.



Weitere Informationen zu den National Champions und den Awards finden Sie unter http://www.businessawardseurope.com und http://www.rsm.global Informationen zu den European Business Awards:



Die European Business Awards sollen primär die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Geschäftswelt in ganz Europa fördern.



Wohlstand und die Systeme des Sozial- und Gesundheitswesens hängen für alle Bürgerinnen und Bürger Europas von Unternehmen ab, die eine noch stärkere, innovativere Geschäftswelt mit ethischen Grundsätzen und internationaler Ausrichtung aufbauen - eine Geschäftswelt, die das Herz der zunehmend globalisierten Wirtschaft bildet.



Das Programm der European Business Awards dient der europäischen Geschäftswelt in dreifacher Hinsicht:



- Es feiert und unterstützt die Erfolge von Einzelnen und von Unternehmen



- Es bietet und fördert Beispiele für hervorragende Leistungen, an denen sich andere Unternehmen orientieren können



- Es engagiert sich für die europäische Geschäftswelt und ruft zu Gesprächen über wichtige Themen auf



Die European Business Awards finden bereits zum 10. Mal statt. Der Wettbewerb zog dieses Jahr mehr als 33.000 Unternehmen an. Die öffentliche Abstimmung im letzten Jahr brachte 227.000 Stimmabgaben aus ganz Europa ein. Zu den Sponsoren und Partnern zählen RSM, ELITE und PR Newswire.



http://www.businessawardseurope.com.



Informationen zu RSM



RSM ist das sechstgrößte Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Consulting-Gesellschaften, das mit 760 Niederlassungen und über 38.000 Mitarbeitern in mehr als 120 Ländern international vertreten ist. Der Honorarumsatz des Netzwerks beträgt 4,64 Mrd. USD.



RSM ist Hauptsponsor und Unternehmenspartner der European Business Awards, die gewerbliche Spitzenleistungen und die Anerkennung unternehmerischer Brillanz fördern.



RSM ist Mitglied des "Forum of Firms", das ebenfalls das Ziel verfolgt, weltweit einheitliche und hohe Qualitätsnormen für Finanz- und Wirtschaftsprüfungspraktiken zu fördern.



Die Marke RSM wird von einem Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen verwendet, von denen jedes eigenständig agiert. RSM International Limited bietet selbst keine Buchhaltungs- und Beratungsdienstleistungen an. Die Mitgliedsunternehmen verfolgen eine gemeinsame Vision, um professionelle und qualitativ hochwertige Dienstleistungen sowohl in ihren Heimatmärkten als auch für den Bedarf ihrer internationalen Kunden anzubieten. http://www.rsm.global



Informationen zu ELITE:



ELITE ist ein Komplettservice-Programm, das mit Fokus auf dem Verständnis der Finanzmärkte bewährte Praktiken vermitteln und Wachstumsmöglichkeiten für schnell wachsende Unternehmen vorantreiben soll. ELITE ist ein innovatives Programm, das auf einem exklusiven Ausbildungs- und Tutorenmodell basiert, welches vom Zugang zur Unternehmens- und Finanzwelt unterstützt wird. Es soll Unternehmen auf die nächste Wachstums- und Investitionsphase vorbereiten.



Weitere Informationen über das Programm, die Unternehmen und eine vollständige Auflistung der Partner erhalten Sie unter



http://www.elite-growth.com



Informationen zu PR Newswire:



PR Newswire ist der führende globale Anbieter von Tools für PR und Unternehmenskommunikation, mit denen Kunden neueste Nachrichten und hochwertige Inhalte verbreiten können. Wir verbreiten die Inhalte unserer Kunden in Echtzeit über herkömmliche, digitale und soziale Medienkanäle, und zwar mithilfe komplett umsetzbarer Berichterstattung und Beobachtung.



PR Newswire kombiniert das weltweit größte Multi-Kanal-Netzwerk zur Verbreitung und Optimierung von multikulturellen Inhalten mit umfassenden Instrumenten zur Koordinierung von Arbeitsabläufen und Plattformen und unterstützt Unternehmen somit weltweit, die sich bietenden Chancen zu nutzen und davon zu profitieren. PR Newswire betreut zehntausende von Kunden über Niederlassungen in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum.



Weitere Informationen zu PR Newswire erhalten Sie unter http://www.prnewswire.co.uk



