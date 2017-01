Von Harriet Torry

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge Ende 2016 ihren Wachstumskurs mit einer maßvollen Geschwindigkeit in den meisten Regionen des Landes fortgesetzt. Die Unternehmen hätten sich optimistisch über ihre Erwartungen an das Jahr 2017 gezeigt, heißt es im jüngsten Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve.

In vielen Regionen werde davon ausgegangen, dass der Arbeitsmarkt enger wird und der Druck auf steigende Löhne zunimmt. Dabei würden die Arbeitgeber Mitarbeiter wie bislang oder sogar verstärkt neu einstellen. Der Bericht der Fed basiert auf Umfragen in allen zwölf Distrikten der Notenbank. Die Ergebnisse dienen der Vorbereitung auf die nächste Zinsentscheidung am 31. Januar und 1. Februar.

Fed-Chefin Janet Yellen führt derzeit eine Notenbank, in der weitgehend Einigkeit für eine Reihe von kleinen Zinsschritten in diesem Jahr herrscht. Wann genau die nächste Zinserhöhung kommen soll, ist jedoch offen. Bei der Sitzung im Dezember 2016 hatte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf die Spanne von 0,50 bis 0,75 Prozent erhöht. Zugleich stellten die Währungshüter in ihren Projektionen drei weitere Schritte für 2017 um insgesamt 75 Basispunkte in Aussicht.

Im Beige Book heißt es, die wirtschaftlichen Bedingungen im Land seien derzeit eher gut. Das gelte für alle Bereiche außer den Einzelhandel. Im Weihnachtsgeschäft seien zwar die meisten Geschäfte gewachsen, einige Händler hätten sich jedoch enttäuscht gezeigt. Sie litten unter einem Preiswettbewerb. In mehr als einem Distrikt sehe es so aus, dass der Online-Handel auf Kosten der niedergelassenen Händler expandiere.

