Halle (ots) - Özdemir war der profilierteste und erfahrenste der drei Aspiranten. Sein Metier ist die Verschränkung von Innen- und Außenpolitik. Wenn es um das Verhältnis zur Türkei oder die Integration von Flüchtlingen geht, bringt der 51-Jährige so viel Expertise und Glaubwürdigkeit mit wie keiner seiner Konkurrenten. Gleiches gilt für den Kampf gegen Islamismus und Rechtsextremismus. Überdies ist er ein starker Redner und kann sich in jeder Talkshow problemlos behaupten. Darauf wird es mehr denn je ankommen.



