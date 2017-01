Karlsruhe (ots) - Das Militär wollte ein Exempel statuieren, und dass Obama am Ende seiner Amtszeit doch noch einschreitet, verdient Anerkennung. Er lässt nicht nur Gnade walten, sondern auch Augenmaß. Es ist das richtige Signal, zumal in einem Moment, in dem ihn ein Mann, der bislang jegliches Maß vermissen ließ, im Oval Office beerbt.



