Regensburg (ots) - Mittelbayerische Zeitung, Regensburg, Autor: Stefan Stark



Ein hoher Preis



Sammeln Sie Payback-Punkte oder Treueherzen? Jeder hat diese Fragen schon an der Kasse gehört. Wer dann sorglos die Rabattkarte zückt, sollte sich bewusst sein, dass es im Leben nichts umsonst gibt. In Zeiten des Internets ist es selbstverständlich geworden, persönliche Informationen als Gegenleistung für kostenlose Angebote preiszugeben. Manchen mag es daher naiv erscheinen, dann an der Kasse eines Händlers nicht mit den Daten herauszurücken. Doch für das Bonusprogramm oder irgendwelche Clubvorteile zahlen die Verbraucher mit dem Verlust der Anonymität. Das beginnt beim Kartenantrag, aus dem sich aufschlussreiche Profile erstellen lassen und setzt sich an der Kasse fort, wenn der Punktejäger die Karte vorlegt. Alles was er wann und wo kauft, wird so gespeichert. Für die Unternehmen entsteht der perfekte gläserne Kunde. Das ist ein hoher Preis für ein paar Bonuspunkte. Wer ihn nicht zahlen will, sollte mit seinen Daten geizen.



