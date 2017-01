Anleger in aller Welt sind verunsichert. Langsam wird ihnen klar, dass Donald Trump und die Briten nicht mehr nach den alten Regeln spielen wollen.

Wegen der unklaren Aussichten für die Weltwirtschaft haben sich am Mittwoch nur wenige Anleger an Aktien herangetraut. "Es ist wie die Ruhe vor gleich mehreren Stürmen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners der Nachrichtenagentur Reuters. "Ab Freitag hat Donald Trump die Möglichkeit, seinen Ankündigungen Taten folgen zu lassen. Seit gestern ist klar, dass Großbritannien Kurs auf einen harten Brexit nimmt." Die Anleger blicken mit Interesse auf eine Rede der US-Notenbankchefin Janet Yellen am Abend (MEZ). Von ihr erhoffen sie sich neue Einsichten in die Geldpolitik der Fed. Vor diesem Hintergrund stagnierten Dax und EuroStoxx50 bei 11.557 und 3282 Punkten. Yellen muss eigentlich die Zinsen erhöhen, weil die Inflation überraschend stark gestiegen ist. Doch die Wirtschaftspolitik der neuen US-Regierung verlangt einen weichen Dollar. Am Freitag wird Trump als 45. US-Präsident vereidigt. Sein Wirtschaftsprogramm wird allen Nationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...