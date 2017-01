Gambias Präsident Yahya Jammeh will von der Macht nicht lassen. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaf schließt ein militärisches Eingreifen nicht aus. Nigeria und Senegal haben bereits Truppen in Stellung gebracht.

Vor einer möglichen militärischen Intervention im westafrikanischen Gambia hat Nigerias Luftwaffe Kampfflugzeuge und Truppen in den Senegal verlegt. Es seien rund 200 Soldaten, Transportflugzeuge und Hubschrauber nach Dakar gebracht worden, erklärte die nigerianische Luftwaffe am Mittwoch. Von dort könnten sie den Einsatz im nahen Gambia beginnen, hieß es weiter. Der Senegal selbst hat nach Angaben von Augenzeugen bereits hunderte schwer bewaffnete Soldaten an die gambische Grenze verlegt.

Die Einheiten sind demnach Teil der Eingreiftruppe der westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas). Die Staatengemeinschaft hatte sich bemüht, den abgewählten gambischen Präsident Yahya Jammeh zum Rücktritt zu drängen. Sein Mandat endet am Mittwoch um Mitternacht.

Ecowas hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...