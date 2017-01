AerSale, ein globaler Anbieter für Flugzeuge, Triebwerke und noch verwendbare OEM-Originalausrüsterteile, hat heute die Ernennung von Charles McDonald zum Senior Vice President für MRO Services bekannt gegeben. Charles McDonald übernimmt die Leitung des MRO-Wartungsbetriebs von AerSale in Roswell, New Mexico, USA, und des vor Kurzem übernommenen Wartungsbetriebs in Goodyear, Arizona.

"Charlie weiß, wie komplexe Probleme in Betriebserfolge umgewandelt werden können und wie durch die Einführung innovativer Lösungen kurz- und langfristige Geschäftsziele erreichbar sind", sagte Iso Nezaj, Chief Technical Officer bei AerSale. "Wir bauen auf seine Expertise für das Management unseres vielseitigen Betriebs, um noch stärkere Ergebnisse zu erzielen, noch motivierter zu arbeiten und noch effizientere Verfahren einzuführen, die eine sichere und effiziente Leistung mit hochwertigem Kundenservice gewährleisten."

Charles McDonald bringt eine über 30-jährige Erfahrung in der Luftfahrtindustrie mit und blickt auf eine Karriere mit unterschiedlichen C-Level-Positionen und Positionen in der Unternehmensleitung zurück, in vielfältigen Verantwortlichkeitsbereichen, die unter anderem die strategische Leitung und die Optimierung der operativen Performance umfassen. Er war als Vorstandsmitglied der National Air Carrier Association, World Airways und North American Airlines tätig, ist ein FAA-zertifizierter A/P-Mechaniker und Veteran der US-Armee.

AerSale besitzt und betreibt drei (3) MRO-Betriebe in den Vereinigten Staaten: Roswell Aircraft Operations Center und Aero Mechanical Industries (AMI), beide in New Mexico, und als neueste Erweiterung die 2,4 Hektar große MRO-Station der FAA-Klasse 4 in Goodyear, Arizona. Mit diesen Betrieben ist AerSale ideal aufgestellt, um als Single-Source-Lösung die Wertteilegewinnung durch die strategische Integration von Produkten und Dienstleistungen zu maximieren. Zusammen bieten die MRO-Betriebe von AerSale:

10 Instandhaltungsbuchten (4 für Großraumflugzeuge und 6 für Schmalrumpfflugzeuge) auf insgesamt 5,1 Hektar Grundfläche.

Stellfläche für mehr als 650 Flugzeuge

Einrichtung für die Instandhaltung und Demontage von Triebwerken auf einer Fläche von mehr als 1500 Quadratmetern

Reparaturwerkstatt für Flugzeugbauteile auf einer Fläche von mehr als 9000 Quadratmetern, mit fünf angrenzenden Arbeitszentren

Mehr als 200 Fluggerätmechaniker unterschiedlicher Fachrichtungen sowie technische und administrative Mitarbeiter

Start- und Landebahnen mit jeweils 4000 und 2500 Metern in Roswell und Goodyear

Als führendes Luftfahrtunternehmen bietet AerSale Aftermarket-Verkehrsflugzeuge, Triebwerke und überholte OEM-Teile für Passagier- und Frachtfluggesellschaften, Leasing-Unternehmen, Regierungsbehörden, internationale OEMs und unabhängige MRO-Betriebe. AerSale bietet außerdem Assetmanagement-Dienstleistungen für Besitzer stillgelegter Flugzeuge und Triebwerke. Mit einem Hauptsitz in Coral Gables, Florida, USA, AerSale unterhält Geschäftsstellen in den USA, Europa und Asien.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aersale.com. Sie erreichen AerSale Media Relations telefonisch unter (305) 764-3200 oder per E-mail unter media.relations@aersale.com.

