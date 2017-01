Rockwood Capital, LLC ("Rockwood"), ein privater Verwalter von Immobilienanlagen, gab heute bekannt, dass es seinen Fonds "Rockwood Capital Real Estate Partners Fund X, L.P." ("Fund X") mit Kapitalzusagen in Höhe von 1,1 Mrd. US-Dollar geschlossen hat, wobei die Hard-Cap des Fonds erreicht wurde. Der Value-added-Fonds ist auf Büro-, Wohn-, Einzelhandels- und Hotelobjekte in urbanen und "suburban core" Umgebungen mit gemischter Nutzung in den USA ausgerichtet.

Rockwood ist bemüht, mit Fund X seine erprobte Strategie des Risikoausgleichs im Value-added-Bereich umzusetzen, wobei der Schwerpunkt auf einem "Speed-to-income"-Ansatz liegt. Fund X zielt besonders auf wachsende und sich entwickelnde Stadtviertel ab und bevorzugt dabei Gegenden, deren Entwicklung durch eine Kombination von Bildung, Wohlstand und günstigen bevölkerungsbasierten sozioökonomischen Trends vorangetrieben wird.

Zum Zeitpunkt des Final Closing ist Fund X zu rund 30 Prozent festgelegt und hat neun Investitionen abgeschlossen. "Fund X hat bisher neun Investitionen getätigt. Wir sind davon überzeugt, dass diese im Rahmen der Umsetzung unserer wertsteigernden Geschäftspläne überzeugende risikobereinigte Renditen erwirtschaften werden. Wir werden weiterhin mit mäßigem Tempo unsere Investitionen tätigen und mit Disziplin und Geduld Gelegenheiten herausarbeiten und nutzen, wenn diese zu unserer Anlagestrategie passen", so Tyson Skillings, Managing Partner und Portfolio Manager von Fund X. "Wir konzentrieren uns auf einen "Speed-to-income"-Ansatz, bei dem es darauf ankommt, wie schnell die Schaffung von Mehrwert umgesetzt und ein dauerhafter Einnahmestrom eingerichtet werden kann."

Fund X hat einen vielfältigen, internationalen Anlegerstamm, der sich aus staatlichen und privaten Pensionsfonds, Stiftungen, Schenkungen, Versicherungsgesellschaften, Dachfonds, Family Offices und vermögenden Privatpersonen zusammensetzt. Über 60 Prozent der Anleger in Fund X haben zuvor bereits in von Rockwood-gesponserte Fonds investiert. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und die Unterstützung unserer bestehenden Anleger und ihr anhaltendes Vertrauen in unserer Fähigkeit, unsere über Jahrzehnte bewährte Anlagestrategie umzusetzen", so Peter Falco, Senior Managing Partner. "Wir freuen uns auch über den Anfang einer Beziehung mit unseren neuen Anlegern und die Gelegenheit, gemeinsam mit ihnen ihre bestehenden Anlageportfolios zu optimieren."

Park Madison Partners fungierte als exklusiver Placement-Agent von Fund X in Nordamerika "Wir freuen uns, dass das Ergebnis der Mittelbeschaffung mit Rockwood und Fund X so gut ausgefallen ist", so Nancy Lashine, Managing Partner und Gründer von Park Madison. "Es ist nicht nur gelungen, die Hard Cap des Fonds zu erreichen, wir konnten auch den Anlegerstamm von Rockwood mit hochwertigen Institutionen weiter diversifizieren, darunter Staatsfonds, stattliche und private Pensionsfonds, Stiftungen und neue Beraterbeziehungen." Threadmark LLP fungierte als exklusiver Placement Agent von Fund X in Europa.

Über Rockwood Capital

Rockwood Capital, LLC wurde 1995 gegründet und ist ein Verwalter von Immobilienanlagen. Das Unternehmen stellt US-weit in wichtigen Märkten Eigenkapital in Verbindung mit Immobilienverwaltungs-Know-how für die Neupositionierung, Neufinanzierung, Entwicklung und Sanierung von Einzelhandels-, Hotel-, Wohn-, Büro- sowie Forschungs- und Entwicklungs-Räumlichkeiten bereit. Rockwood und seine Principals haben im Auftrag ihrer Kunden in Immobilien im Wert von etwa 23,2 Mrd. US-Dollar über zehn Value-added-Anlagevehikel und acht getrennte Konten investiert. Heute ist Rockwood eine Immobilien-Investment-Gesellschaft mit 82 Mitarbeitern, die Büros in den USA in New York (Bundestaat New York), San Francisco (Kalifornien) und Los Angeles (Kalifornien) sowie in Seoul (Korea) unterhält und ein Portfolio von rund 3,6 Mrd. US-Dollar Nettowert in rund 8,8 Mrd. US-Dollar Brutto-Immobilienwert verwaltet. Zu den von Rockwood betreuten Anlegern gehören staatliche und private Pensionsfonds, Schenkungen und Stiftungen, Versicherungsgesellschaften, Dachfonds, vermögender Privatpersonen und Family Offices.

