Die Bananenimporte der Ukraine haben im Vergleich mit dem Vorjahr 2016 um 31,6% zugenommen und erreichten 192.000 Tonnen im Wert von 13 Millionen USD (+7,7%), so Interfax-Ukraine. Ecuador (Anteil von 81,5% an den Gesamtimporten der Ukraine bezüglich des Wertes), Costa Rica (10,46%) und Kolumbien (4,74%) waren die führenden Exporteure von Bananen an die Ukraine, wurde laut Fruit-Inform...

Den vollständigen Artikel lesen ...