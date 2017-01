WIESBADEN (dpa-AFX) - 'Wiesbadener Kurier' zu Mannings Begnadigung:

Menschen wie Manning und Snowden sind keine Verräter, sie sind Helden. Obama hat nichts zu ihrem Schutz unternommen. Alleine bis zum Jahr 2011 ließ er fünf Whistleblower nach dem Anti-Spionage-Gesetz von 1917 anklagen. Ein Gesetz, das auch die Todesstrafe vorsieht. Manning hätte bis 2045 hinter Gitter sitzen sollen. Sie wurde im Gefängnis offenkundig misshandelt. Wie wollen die USA Demokratie, Freiheit und Pluralität in den Rest der Welt hineintragen, wenn sie diese im eigenen Land beschneiden - von Guantánamo ganz zu schweigen? Obama ist gemessen an dem, was er versprochen hatte, in vielen Bereichen gescheitert./yyzz/DP/zb

