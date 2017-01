BERLIN (dpa-AFX) - Seit Jahresbeginn können Bahnfahrer im ICE auch in der zweiten Klasse kostenlos im Internet surfen. Bahnchef Rüdiger Grube und Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) wollen am Donnerstag (13.30 Uhr) in Berlin eine erste Bilanz ziehen. Die Bahn will auch dafür sorgen, dass Telefonverbindungen im Zug nicht mehr so schnell abreißen. Geplant ist zudem ein Unterhaltungsangebot mit Filmen und Serien. In die Projekte investiert der Konzern mehr als 100 Millionen Euro. Der Fahrgastverband Pro Bahn hat sich mit dem verbesserten Internetzugang in den Hochgeschwindigkeitszügen bereits zufrieden gezeigt. Das größere Problem sei das Telefonieren im Zug./tam/DP/stw

AXC0014 2017-01-19/05:49