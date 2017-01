ML Gold: Massives Kupfer-Gold Porphyr Ziel in neuen IP-Daten identifiziert

DGAP-News: ML Gold / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Zwischenbericht ML Gold: Massives Kupfer-Gold Porphyr Ziel in neuen IP-Daten identifiziert

Massives Kupfer-Gold Porphyr Ziel in neuen IP-Daten identifiziert

ML Gold Corp. (TSX-V: MLG; FSE: XOVN.F)) ("ML Gold" oder das "Unternehmen") gibt den Erwerb privater nicht dokumentierter und nicht modellierter IP- Daten (induzierte Polarisation) bekannt, die zur Entdeckung eines neuen massiven Chargeability-Ziels (Chargeability = Aufladbarkeit) auf dem Gold- Kupfer-Projekt Later im zentralen British Columbia führte. Diese neu entdeckte Anomale hat eine große Donut-Form mit über 1,9 km Durchmesser und entspricht den geophysikalischen Eigenschaften mehrerer bestehender Weltklasse-Porphyrlagerstätten einschließlich Mt. Milligan 55 km südöstlich (2,2 Mrd. Pfund Kupfer und 5,7 Mio. Unzen Gold) und der Mine Batu Hijau in Indonesien (10,5 Mrd. Pfund Kupfer und 12 Mio. Unzen Gold). Vergleiche der geophysikalischen Umrisse finden Sie auf der ML Gold Webseite, www.mlgoldcorp.com.

ML Gold interpretiert das neue Donut-förmige Chargeability-Ziel als einen phyllitischen bis propylitischen pyritreichen (stark aufladbar) Hof um den Rand eines porphyrischen Zentrums ähnlich Mt. Milligan und anderen. Demzufolge hat das Unternehmen eine 100-%-Beteiligung im Schürfgebiet Aplite Creek an der östlichsten Flanke des des Ziels erworben. Bohrungen im Schürfgebiet Aplite Creek nahe am neuen Zielgebiet deuten an, dass eine Kupfer- und Goldvererzung mit den porphyrischen Intrusionsgängen in Verbindung steht, die am äußeren Rand auftreten. Dies könnte ein massives porphyrisches Kupfer-Gold-System weiter westlich sein (AH 90-1 einschließlich 187 m mit 0,053% Kupfer und AH 90-4 einschließlich 6 m mit 6,4 g/t Au, 0,098% Kupfer, Auswertungsbericht 20943).

ML Gold hat ebenfalls zusätzliche Landflächen nördlich des Ziels erworben und damit die Gesamtfläche des Projekts Later auf 6.684 Hektar in 24 zusammenhängenden Mineral-Claims erhöht. Diese zusätzlichen Landflächen erlauben es ML Gold, diesen 6 x 7 km großen Bereich mit der starken anomalen Aufladbarkeit zu kontrollieren.

Adrian Smith, P.Geo und President von ML Gold, erklärt: "Die Donut-förmige Anomalie ist ein aufregendes neues Bohrziel für die kommende Geländesaison. Wir sind ermutigt durch die Bestätigung des Bohrlochvektormodells, das andeutete, dass das große hydrothermale System, das in früheren Bohrungen angetroffen wurde, im Norden an der Flanke von etwas Signifikanten liegt. Dieses Modell führte direkt zu der Entdeckung und dem Erwerb der nicht dokumentierten privaten Daten, die aufgrund des Auszugs von British Petroleum aus British Columbia im Jahre 1991 verloren gegangen waren, als die neu gewählte NDP-Regierung die Entwicklung von Mineralprojekten in British Columbia bedrohte. Der Einsatz von Bohrungen als Vektor steht an vorderster Front der Mineralexploration in British Columbia und führt zu mehr und mehr neuen Entdeckungen unter Deckschichten."

Die Liegenschaft Later befindet sich im produktiven Quesnel Terrane im zentralen British Columbia und umfasst 24 Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von ungefähr 6.684 Hektar. Die Liegenschaft ist ganzjährig mit Fahrzeugen erreichbar und liegt 50 km von einem Wasserkraftwerk und einer Eisenbahnlinie entfernt. ML Gold kann eine Beteiligung von bis zu 70% an der Liegenschaft über einen Zeitraum von fünf Jahren erwerben durch Ausführung bestimmter Arbeiten und Barzahlungen sowie Aktienausgaben an Pacific Empire Minerals Corp. über die Laufzeit der Option.

Adrian Smith, P.Geo, ist gemäß National Instrument 43-101 die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichte technische Information kontrolliert.

Über ML Gold Corp.

ML Gold Corp. ist eine kanadische Aktiengesellschaft mit Fokus auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische Entwicklung von Mineralliegenschaften in Kanada und in den USA.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens, www.mlgoldcorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail, info@mlgoldcorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch kontaktieren, (604) 669-2279

ML GOLD CORP. Suite 2000 - 1177 West Hastings St Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: (604) 669-2279 Fax: (604) 602-1606 info@ mlgoldcorp.com www.mlgoldcorp.com

