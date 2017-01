«Sollte alles denn gewusst sein? ach, ich glaube nein!» notierte Paul Klee auf einem seiner Werke. Die Ausstellung «Paul Klee. Dichter und Denker» eröffnet neue Perspektiven auf den Maler Klee, der neben vielem anderen auch Philosoph, Wortakrobat und Poet war. Im Zentrum der Ausstellung steht Klees Originalbibliothek, die für die Besucherinnen und Besucher sichtbar, lesbar und greifbar wird -und damit Klees vitales Interesse für Literatur und Philosophie. Zugleich zeigt die Ausstellung auf, wie sich Denker wie Walter Benjamin, Theodor W. Adorno und Michel Foucault auf Klees Werk bezogen haben. Ein umfangreiches Vermittlungs-und Begleitprogramm ergänzt die Ausstellung.

In wechselnden Ausstellungen folgen Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee Klee in sein geistiges Universum und erproben neue wissenschaftliche und vermittelnde Zugänge zu seinem Werk. Klees Œuvre ist Ausdruck eines «künstlerischen Denkens», das in seinen Bildern in unglaublicher Vielschichtigkeit und Fülle Gestalt annimmt. Aus dem Wechselspiel von Bild und Sprache entstehen neue Zeichen, die Klee mit seinen bildnerischen Mitteln erfindet und die die Dimensionen der Schrift bei weitem sprengen. So ist es auch nicht erstaunlich, dass bedeutende Philosophen des 20. Jahrhunderts sich mit Klees Schaffen auseinandersetzten, darunter Walter Benjamin, Theodor W. Adorno und Michel Foucault . Kein Werk eines anderen Künstlers ...

