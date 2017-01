Die US-Notenbankchefin Janet Yellen will nach behutsamen Leitzinserhöhungen in den vergangenen Jahren das Tempo verschärfen. Doch diese Ankündigung spielt interessanterweise am Markt keine Rolle.

Gleich mehrere schwer einschätzbare Ereignisse beschäftigen Anleger und halten sie offenbar davon ab, Aktien zu kaufen. Neben der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag befassen sich Investoren mit den Aussagen der britischen Regierungschefin Theresa May zum offenbar konsequenten Ausstieg der Briten aus der EU vom vergangenen Dienstag.

Der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 bewegte sich gestern bis zum Handelsschluss um leichte 0,2 Prozent ins Plus auf 3 294 Punkte. Der deutsche Leitindex Dax legte etwas deutlicher um 0,5 Prozent auf 11 599 Zähler zu. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex mit 11.610 Punkten knapp über dem Vortagesschluss.

Eine mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen spielte am Markt ...

