Wer gegen den Markt wettet, kann viel Geld verdienen. Vorausgesetzt er arbeitet mit Netz und hat ein glückliches Händchen beim Timing.

In der vergangenen Woche habe ich an dieser Stelle über den Charme der Wetten gegen die Mehrheit gesprochen. Angesichts der einhelligen Meinung an den Märkten zu Aktien (steigen), Zinsen (steigen), Dollar (steigt), Gold (fällt) und Konjunktur USA (boomt demnächst), ist es nur eine Frage der Zeit, bis es zu einer Enttäuschung und damit zu einer Trendumkehr kommt. Keine Entwicklung, sie mag noch so überzeugend wirken, verläuft linear.

Erste Zweifel dürften den Investoren spätestens mit den aktuellen Interviews von Donald Trump kommen. Der designierte Präsident scheint es offensichtlich nicht nur mit seinen positiven Ankündigungen (Steuersenkungen/Infrastrukturprogramm) ernst zu meinen, sondern auch mit den negativen. Protektionismus und Abschottung sind ernstere Gefahren, als die Finanzmärkte wahr haben wollen. Es kann also gut sein, dass der Trendbruch schneller da ist, als wir gedacht haben.

Was wir 2016 hätten kaufen sollen

Blickt man in die Vergangenheit, kann man sehr schön zeigen, dass sich die Wette gegen die Mehrheitsmeinung lohnt. Analysten der Citigroup haben dies getan und die Financial Times hat vor einigen Wochen darüber berichtet. Dabei wurde die Mehrheitsmeinung an der Kursentwicklung des Vorjahres festgemacht. Was besonders stark gefallen war, wurde gekauft, was besonders stark gestiegen war, verkauft. Die Ergebnisse sind durchaus interessant.

Zunächst der Blick zurück: Was wären denn die besten Wetten der "Contrarians" - so nennt man die Spekulanten gegen den Markttrend - im Januar 2016 gewesen? Der Kauf von Öl (2015: - 31 Prozent/ 2016: +42 Prozent), Aktien der Schwellenländer (-15 Prozent/+13 Prozent) und Gold (-10 Prozent/+9 Prozent).

Noch höhere Renditen - natürlich mit mehr Risiko - waren auf der Ebene einzelner Aktien zu erzielen, so mit Rio Tinto (2015: -34 Prozent/2016: +60 Prozent), BHP Billiton (-35 Prozent/+46 Prozent) und Royal Dutch Shell (-31 Prozent/+45 Prozent), welche alle von der deutlichen Erholung der Rohstoffpreise profitiert haben. Auch in anderen Sektoren gab es deutliche Bewegungen, so bei Qualcomm (-33 Prozent/+39 Prozent) und Wal-Mart (-29 Prozent/+17 Prozent). Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Märkte übertreiben und man aus der Gegenreaktion Gewinn schlagen kann. So sie kommt.

Auch Wetten auf fallende Kurse von zuvor stark gestiegenen Werten waren ertragreich. Allerdings nicht so erfolgreich wie der Kauf von zuvor sehr unpopulären Werten. Am besten lief die Wette gegen Hochzinsanleihen mit einem Gewinn von 17 Prozent.

