SOZIALKASSEN - Die extrem niedrigen Zinsen bereiten Deutschlands Sozialkassen, in die Milliarden-Beiträge der gesetzlich Versicherten fließen, immer größere Probleme. Der Gesundheitsfonds, der die Krankenversicherungsbeiträge an die Krankenkassen verteilt, musste im vergangenen Jahr bereits 5,1 Millionen Euro Negativzinsen an Banken zahlen. 2015 waren es nach Angaben des Bundesversicherungsamts noch 1,8 Millionen Euro an Strafzinsen. Die Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit haben 2016 für ihre Reserven gerade noch eine positive Verzinsung erreicht. Dies ergab eine Umfrage der Süddeutschen Zeitung. (SZ S. 13)

EEG - In der CDU wird der Ausstieg aus der Förderung neuer Ökostromanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bis 2021 verlangt. Vorschläge dazu enthält ein Diskussionspapier für das Programm zur Bundestagswahl am 24. September. "Wir werden ein Konzept erarbeiten, wie wir bis zum Ende der kommenden Wahlperiode aus der EEG-Förderung für Neuanlagen aussteigen, damit wir dann den EEG-Kostenscheitel erreichen", heißt es in dem Entwurf, der in den Gremien beraten wird. (FAZ S. 16)

WASSERWIRTSCHAFT - Die deutsche Wasserwirtschaft ist unzufrieden mit dem Bund-Länder-Kompromiss zum Düngerecht. Die Düngeverordnung, die in den nächsten Wochen das Kabinett passieren soll, reiche nicht aus, um Böden und Grundwasser wirksam vor den Folgen einer Überdüngung zu schützen, sagte der beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) für das Thema zuständige Hauptgeschäftsführer Martin Weyand der FAZ. Nur mit strengeren Düngevorgaben für Landwirte und wirksameren Kontrollen könne der wachsenden Nitratverschmutzung des Grundwassers ein Riegel vorgeschoben werden. Andernfalls kämen "in einigen Regionen Mehrbelastungen von über 60 Prozent auf die Haushalte zu", sagte Weyand. Er rief die Politik auf, "nachzubessern und sich nicht auf faule Kompromisse einzulassen". (FAZ S. 17)

BETRIEBSRENTENREFORM - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles war der Stolz anzumerken, als das Kabinett im Dezember ihren Gesetzentwurf zur Reform der Betriebsrenten beschloss. "Wir setzen starke Anreize, damit deutlich mehr Betriebe ihren Beschäftigten eine Altersvorsorge anbieten." Der Großteil der Versicherer könnte bei der Reform auf der Strecke bleiben. (Handelsblatt S. 32)

USA - Mit dem Amtsantritt des neuen amerikanischen Präsidenten an diesem Freitag verknüpfen die deutschen Eliten wenig Hoffnung. Ob in Wirtschaft, Politik und Verwaltung - die hiesigen Führungskräfte sehen Donald Trumps Regierung mit größeren Sorgen entgegen. Jeder Zweite rechnet mit einer Verschlechterung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses, eine Chance auf eine Verbesserung sehen nur 2 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 517 Entscheidern, die das Meinungsforschungsinstitut Allensbach. (FAZ S. 15)

GRIECHENLAND - Bleibt der Internationale Währungsfonds bei den Finanzhilfen für Athen dabei? Diese Frage treibt Berlin um. Mittlerweile schließt die Bundesregierung einen Ausstieg des IWF nicht mehr aus und arbeitet an einem Plan B. Es droht ein weiterer Regelbruch. (Handelsblatt S. 6/Welt S. 10)

January 19, 2017

