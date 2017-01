Angesichts der vielen anderen politischen Brandherde ist das Thema Internet-Sicherheit in Davos in den Hintergrund gerückt. Doch Experten warnen vor einem digitalen Kampf zwischen den Nationen.

Greg Bell ist sich sicher: "Der nächste Krieg wird ein Cyberkrieg." Der Berater beobachtet, dass immer mehr Staaten weltweit in diesem Bereich in geradezu militärischer Manier aufrüsten. "Wir befinden uns in einer Art kaltem Cyberkrieg", so der Experte, der das Globale Cyber-Sicherheits-Team bei KPMG leitet, bei einem Gespräch am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Davos. "Regierungen rund um die Welt möbeln ihre Fähigkeiten in diesem Gebiet auf. Sowohl zu defensiven als auch zu offensiven Zwecken."

Die digitalen Angreifer aller Couleur, sie wachsen sich zunehmend zu einem riesigen Problem aus - und nach den Unternehmen und Privatpersonen steht immer mehr auch das politische System im Fokus. So richtig deutlich wurde das erstmals im US-Wahlkampf, in dem vermeintlich russische Hacker pikante Informationen über die demokratische Partei ergatterten und via WikiLeaks veröffentlichen ließen. Das hat möglicherweise ...

