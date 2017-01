The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DZ1JG16 DZ BANK IS.E.8098 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6634 NORDLB IS.S.1507 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0413440308 BCO SANTANDER 12-17 BD01 BON EUR N

CA BDSE XFRA ES0413860067 BCO DE SABADELL 07-17 BD01 BON EUR N

CA OF35 XFRA FR0010157297 CIE F.FONCIER 05/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0011185628 SAGESS 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US29081YAB20 EMBRAER OVERSEAS 07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0735784851 CLARIANT FIN.(LUX.) 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1020133283 M.BENZ (AU)PAC. 14/17 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS0253959307 RABOBK NEDERLD 06/17 MTN BD02 BON MXN N

CA XFRA XS0283714896 HETA ASS.RES.07/17 FLRMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0878016673 CAIFU HLDGS 13/20 BD02 BON USD N