FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CPA XETR US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.365 EUR

H4ZD XETR DE000A1C22K7 HSBC MSCI USA UCITS ETFDZ 0.148 EUR

H4ZJ XETR DE000A1C9KL8 HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ 0.062 EUR

H4ZR XETR DE000A1JF7N6 HSBC MSCI CANADA U.ETF DZ 0.125 EUR

H4ZS XETR DE000A1JF7P1 HSBC MSCI MEX.CAP.U.ETFDZ 0.234 EUR

H4ZW XETR DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ 0.143 EUR

H4ZF XETR DE000A1C22M3 HSBC S+P 500 UCITS ETF DZ 0.180 EUR

H4ZG XETR DE000A1C22N1 HSBC MSCI BRAZ.UC.ETF DZ 0.193 EUR