FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ENLA XETR US29265W2070 ENEL S.P.A. ADR EO 1 0.088 EUR
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