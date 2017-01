Gestoppte bzw. gedrehte Serien: United Technologies +0,41% auf 110,42, davor 6 Tage im Minus (-2,29% Verlust von 112,55 auf 109,97), OTE +2,19% auf 8,88, davor 5 Tage im Minus (-4,08% Verlust von 9,06 auf 8,69), Gilead Sciences +0,31% auf 72,13, davor 5 Tage im Minus (-5,18% Verlust von 75,84 auf 71,91), Procter & Gamble -0,33% auf 84,93, davor 4 Tage im Plus (2,06% Zuwachs von 83,49 auf 85,21), Talanx -1,64% auf 31,505, davor 4 Tage im Plus (2,1% Zuwachs von 31,37 auf 32,03), Uniper -1,09% auf 14,045, davor 4 Tage im Plus (8,07% Zuwachs von 13,14 auf 14,2), GoPro-2,12% auf 9,22, davor 4 Tage im Plus (4,43% Zuwachs von 9,02 auf 9,42), Mytilineos Holdings +0,97% auf 6,22, davor 4 Tage im Minus (-2,53% Verlust von 6,32 auf 6,16), KTM Industries -0,2% auf 5,09, davor 3 Tage im Plus...

