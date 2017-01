Medienmitteilung

Vorabinformation zum Jahresergebnis 2016

LLB-Gruppe steigert Konzerngewinn deutlich

Vaduz, 19. Januar 2017. Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet die LLB-Gruppe ein Konzernergebnis von rund CHF 104 Mio. (+ 20 %).

In einem anspruchsvollen Umfeld, das von Negativzinsen, volatilen Finanzmärkten und zunehmender Regulierung gekennzeichnet ist, blickt die LLB-Gruppe auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2016 zurück.

Der Geschäftsertrag erhöhte sich um 19 Prozent auf CHF 371 Mio. (2015: CHF 313.2 Mio.). Neben einem höheren Erfolg aus Finanzanlagen haben insbesondere die im zweiten Halbjahr anziehenden langfristigen Zinsen zu einem stichtagsbezogenen Bewertungsgewinn bei den Zinsabsicherungsinstrumenten geführt. Der Geschäftsaufwand belief sich auf CHF 258 Mio. (2015: CHF 221.1 Mio.). Dieser erhöhte sich vor allem infolge des strategischen Personalaufbaus, des Umbaus des Geschäftsstellennetzes, der Abgrenzungen für variable Vergütungen und der Bildung von Rückstellungen für Rechts- und Prozessrisiken. Die LLB-Gruppe erwartet ein Konzernergebnis von rund CHF 104 Mio. gegenüber CHF 86.3 Mio. im Vorjahr.

Das Geschäftsvolumen betrug per 31. Dezember 2016 CHF 58.0 Mia. Die Kundenausleihungen erhöhten sich von CHF 11.0 Mia. auf CHF 11.5 Mia., die betreuten Kundenvermögen stiegen von CHF 45.6 Mia. auf CHF 46.4 Mia.

Die Zahlen sind ungeprüft. Den Konzernabschluss mit detaillierten Informationen wird die LLB-Gruppe am 14. März 2017 bekannt geben.

Wichtige Termine

Dienstag, 14. März 2017, Jahresergebnis 2016

Freitag, 12. Mai 2017, 25. ordentliche Generalversammlung

Donnerstag, 24. August 2017, Halbjahresergebnis 2017

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: LLB). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 858 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Dubai und Abu Dhabi) präsent. Per 31. Dezember 2016 betreute die LLB-Gruppe ein Geschäftsvolumen von CHF 58.0 Mia.