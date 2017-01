Bern - Der Gesundheitskonzern Galenica ist im Geschäftsjahr 2016 erneut kräftig gewachsen. Der Umsatz der Gruppe kletterte um 8,6% auf 4,12 Mrd CHF, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heisst. Gutes Wachstum verzeichnet weiterhin die Pharmasparte Vifor. Hier stieg der Umsatz um 25% auf 1,17 Mrd CHF. Demgegenüber steigerte der Apotheken- und Logistikteil Galenica Santé die Verkäufe nicht ganz so deutlich um 3,2% auf 3,01 Mrd.

Damit hat Galenica die Vorgaben der Analysten ziemlich genau erreicht. Die Auguren hatten auf Gruppenebene im Durchschnitt mit einem Umsatzanstieg auf 4,11 Mrd CHF gerechnet. Der Umsatz der Sparte Galenica lag leicht über den erwarteten 2,94 Mrd, jener für Vifor Pharma leicht unterhalb der vorgegebenen 1,18 Mrd.

Gewinnprognose bestätigt

Galenica bestätigt weiter die im vergangenen Oktober mit Blick auf die ...

