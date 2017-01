TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien ist am Donnerstag keine einheitliche Tendenz auszumachen. Insgesamt agierten die Anleger allerdings einen Tag vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump sehr vorsichtig. Überdies beginnen Ende der kommenden Woche die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest. Auch das ist für viele Investoren ein Grund, sich zurückzuhalten.

In Schanghai tendieren die Aktienkurse knapp behauptet. In Hongkong verzeichnet der Hang-Seng-Index ein Minus von 0,5 Prozent. Allerdings hatten die Kurse dort am Mittwoch überdurchschnittlich stark zugelegt.

Gegen den Trend klar im Plus zeigt sich die Tokioter Börse, wo der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent auf 19.094 Punkte zulegt. Die japanischen Aktien profitieren davon, dass der Dollar zum Yen wieder deutlich gestiegen ist. Ein schwacher Yen verbessert die Exportchancen japanischer Unternehmen. Ursächlich für den Anstieg des Dollar sind Aussagen der US-Notenbankchefin Janet Yellen, die als "falkenhaft" interpretiert wurden.

Yellen hatte für die kommenden Jahre stetig steigende Zinsen in Aussicht gestellt. Nur wenige Stunden vor ihrer Rede waren in den USA Verbraucherpreisdaten veröffentlicht worden. Demnach stieg die Teuerung im Dezember auf Jahressicht so stark wie zuletzt vor zweieinhalb Jahren.

Yellen verhilft Dollar zu Höhenflug

Der Dollar steigt am Donnerstagmorgen im asiatisch dominierten Handel auf 114,60 Yen. Am Mittwoch hatte der Greenback im Tagestief nur 112,63 Yen gekostet. Der stärkere Dollar könnte zwar die Wechselkurse einiger Schwellenländer-Währungen stärker belasten, meint Kay Van-Petersen von Saxo Capital Markets. Aber für die Aktienmärkte sei der festere Dollar insgesamt eher positiv.

Trotz des festeren Dollar, der Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert, legen die Ölpreise zu. Der US-Branchenverband API hatte am Mittwochabend einen deutlichen Rückgang der Rohölvorräte in den USA gemeldet. Stützend wirkt nach Angaben von Händlern auch der ebenfalls am Mittwoch veröffentlichte Opec-Bericht, aus dem hervorgeht, dass die Fördermenge des Kartells sinkt. Der Preis für ein Barrel Brent steigt um 0,9 Prozent auf 54,38 Dollar.

Gold, das ebenfalls in Dollar bezahlt wird, ist dagegen nicht gefragt. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,1 Prozent auf 1.202 Dollar.

Toshiba brechen ein - Abschreibungen eventuell höher als befürchtet

Mit der Aussicht auf steigende US-Zinsen sind in Tokio Aktien von Banken und Versicherern gesucht. Toshiba fallen dagegen mit einem Kursverlust von fast 23 Prozent negativ auf. Laut einem Medienbericht könnten die Abschreibungen auf das US-Nukleargeschäft höher als bislang erwartet sein.

In Seoul reagieren Anleger erleichtert darauf, dass ein Gericht es abgelehnt hat, einen Haftbefehl gegen den Samsung-Erben Lee Jae-yong zu erteilen, dem unter anderem Bestechung vorgeworfen wird. Die Samsung-Aktie steigt um 1,4 Prozent. Der Kospi zeigt sich gut behauptet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.692,20 +0,24% -0,12% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.093,97 +1,06% -0,11% 07:00 Kospi (Seoul) 2.072,38 +0,09% +2,27% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.105,53 -0,24% +0,06% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.986,37 -0,48% +3,88% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.005,05 +0,16% +4,31% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.663,61 -0,08% +1,33% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0638 +0,0% 1,0635 1,0701 +1,2% EUR/JPY 121,93 +0,1% 121,79 121,06 -0,8% EUR/GBP 0,8666 -0,0% 0,8670 0,8676 +1,7% GBP/USD 1,2277 +0,1% 1,2264 1,2335 -0,5% USD/JPY 114,61 +0,0% 114,56 113,12 -2,0% USD/KRW 1177,45 -0,1% 1178,24 1165,78 -2,5% USD/CNY 6,8592 +0,3% 6,8390 6,8366 -1,2% USD/CNH 6,8313 -0,1% 6,8409 6,8107 -2,1% USD/HKD 7,7568 +0,0% 7,7563 7,7564 +0,0% AUD/USD 0,7520 +0,1% 0,7512 0,7558 +4,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,49 51,08 +0,8% 0,41 -4,2% Brent/ICE 54,38 53,92 +0,9% 0,46 -4,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.202,24 1.203,63 -0,1% -1,39 +4,4% Silber (Spot) 16,98 17,06 -0,5% -0,08 +6,6% Platin (Spot) 961,35 963,50 -0,2% -2,15 +6,4% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,5% +0,01 +5,0% ===

