FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SEITWÄRTS - Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank dürfte der Dax am Donnerstag kaum verändert starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 7 Punkte höher auf 11 606 Punkte.

USA: - ABWÄRTS - Vor dem näher rückenden Machtwechsel im Weißen Haus haben sich die Anleger an den US-Börsen auch am Mittwoch nicht aus der Deckung gewagt. Weder eine Reihe an Wirtschaftsdaten noch die fortschreitende Berichtssaison konnten die Investoren kurz vor der Amtseinführung von Donald Trump zu mehr Risikobereitschaft verleiten. Solide Zahlen von Goldman Sachs und der Citigroup waren den Aktien der beiden Großbanken im schwankenden Sektorumfeld keine Hilfe.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den asiatischen Märkten gehen viele Anleger vor der am Freitag anstehenden Amtseinführung des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump lieber auf Nummer sicher. Die Rede von Fed-Chefin Janet Yellen vom Vortag blieb allerdings nicht ohne Wirkung. Der Dollar konnte in Hoffnung schnellerer Zinserhöhungen durch die Fed zulegen, für den japanischen Yen ging es in der Folge abwärts. Davon wiederum konnte in Japan der Leitindex Nikkei profitieren. Diese werde mit Blick auf das nahende chinesische Neujahrsfest wohl auch erst einmal so bleiben, so Marktbeobachter am Morgen. Allerdings sei mit einer Stabilisierung der Märkte durch die chinesische Regierung zu rechnen. In China pendelten die Kurse und lagen zuletzt im Minus.

DAX 11.599,39 0,51% XDAX 11.625,31 0,68% EuroSTOXX 50 3.294,00 0,27% Stoxx50 3.018,68 0,36% DJIA 19.804,72 -0,11% S&P 500 2.271,89 0,18% NASDAQ 100 5.055,85 0,22% Nikkei 225 19.072,25 +0,9%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - ABWÄRTS - Der Fokus der Investoren verschiebt sich heute zunächst von den USA nach Europa: Die Tagung des Rats der Europäischen Zentralbank dürfte aufmerksam beobachtet werden. Dirk Gojny, Experte der National-Bank, erwartet beim Bund-Future nach einer leichteren Eröffnung eine Handelsspanne zwischen 162,40 und 163,80 .

Bund-Future 163,04 -0,52%

DEVISEN: - SEITWÄRTS - Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen weitgehend stabil gezeigt. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,0639 US-Dollar. Am Vortag hatte der Euro einen kleinen Teil seiner deutlichen Gewinne aus jüngster Zeit abgeben müssen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0664 (Dienstag: 1,0684) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9377 (0,9360) Euro.

(Alle Kurse 7:03 Uhr) Euro/USD 1,0639 0,00% USD/Yen 114,66 0,32% Euro/Yen 121,99 0,32%

ROHÖL - AUFWÄRTS - Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Die Aussicht auf einen Rückgang der Ölreserven in den USA habe für Preisauftrieb am Ölmarkt gesorgt, hieß es von Marktbeobachtern. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 54,45 US-Dollar und damit 53 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 46 Cent auf 51,54 Dollar.

AXC0030 2017-01-19/07:43