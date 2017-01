DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Dollar hat im späten US-Geschäft am Mittwoch deutlich zugelegt, nachdem US-Notenbankchefin Janet Yellen Zinserhöhungserwartungen neue Nahrung verlieh. Yellen rechnet "mit mehreren Zinserhöhungen pro Jahr bis zum Ende des Jahres 2019, bis das Zinsniveau sich dem als 'neutral' angesehenen Niveau von 3 Prozent angenähert hat". Für 2017 signalisierte die Fed bislang drei Zinsanhebungen. Mit Blick auf die Entwicklungen am US-Arbeitsmarkt merkte Yellen an, dass eine aktuelle Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent auf die von der Notenbank angestrebte Vollauslastung hindeute. Auch die Inflation bewege sich in Richtung der Zielmarke der Fed von 2 Prozent. Yellen betonte außerdem die Unabhängigkeit der Federal Reserve und deren Fokussierung auf die langfristig gesunde Entwicklung der Wirtschaft. Die Notenbank sei dabei frei von kurzzeitigem politischem Druck. Die Aussagen von Yellen kommen unmittelbar vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Dieser hatte während dem Wahlkampf erklärt, die Fed sei parteiisch da sie die Demokraten favorisiere.

TAGESTHEMA II

Frankreichs Luftfahrtindustrie steht eine milliardenschwere Hochzeit ins Haus. Der Zulieferer Safran will seinen Wettbewerber Zodiac Aerospace übernehmen für 29,47 Euro je Aktie in bar. Das liegt 26 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch. Beide Konzerne werden zusammengenommen etwa 92.000 Mitarbeiter haben und Umsätze von rund 21 Milliarden Euro erwirtschaften. Damit würde der fusionierte Konzern zum weltweit drittgrößten Unternehmen seiner Branche aufsteigen, so Safran.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:20 NL/Ahold Delhaize NV, Trading Statement 4Q

22:01 US/American Express Co, Ergebnis 4Q

22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 250.000 zuvor: 247.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: +15,8 zuvor: revidiert +19,7; vorläufig +21,5 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: +10,1% gg Vm zuvor: -18,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: revidiert -3,9% gg Vm; vorläufig -4,7% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2019 Auktion neuer 0,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion 4,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Gesamtvolumen von 4 bis 5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 7,0 bis 8,0 Mrd EUR, davon: neue 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2020 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2022 11:00 SE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2025 im Volumen von 500 Mio SEK Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 250 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 10 Mrd HUF 11:50 FR/Auktion inflationsindexierter Anleihen im Gesamtvolumen von 1,5 Mrd bis 2,0 Mrd EUR, davon: 0,10-prozentige OATi mit Laufzeit Juli 2021 1,85-prozentige OATei mit Laufzeit Juli 2027 0,10-prozentige OATei mit Laufzeit Juli 2047

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.266,40 -0,01% Nikkei-225 19.072,25 0,94% Schanghai-Comp. 3.104,76 -0,27% DAX 11.599,39 +0,51% DAX-Future 11.625,50 +0,68% XDAX 11.625,31 +0,68% MDAX 22.631,05 +0,69% TecDAX 1.838,47 +0,14% EuroStoxx50 3.294,00 +0,27% Stoxx50 3.018,68 +0,36% Dow-Jones 19.804,72 -0,11% S&P-500-Index 2.271,89 +0,18% Nasdaq-Comp. 5.555,65 +0,31% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,04 -85

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Händler rechnen mit steigenden Kursen. "Der Reflationierungs-Trade kommt zurück", sagt ein Marktteilnehmer. Auslöser ist der steigende Dollar, der wiederum von konjunkturzuversichtlichen Aussagen von US-Notenbankchefin Janet Yellen und der Aussicht auf weiter stegede Zinsen profitiert. Seien zuletzt eher defensive Titel gesucht gewesen, dürften nun wieder Aktien aus dem Finanzsektor und dollarsensitive Werte sowie Rohstoffaktien in den Vordergrund rücken, heißt es im Handel.

Rückblick: Etwas fester - Trotz moderater Gewinne an den Börsen war von Zurückhaltung vor dem Amtsantritt von Donald Trump am Freitag die Rede. Neue US-Konjunkturdaten setzten keine Akzente. Das britische Pfund kam nach seiner Vortagesrally zum Dollar wieder zurück, was dem Londoner Aktienmarkt aber leichte Unterstützung lieferte. Die Quartalszahlen von ASML wurden positiv kommentiert. Der Kurs schnellte um 6,7 Prozent nach oben. Die Technologiewerte waren mit einem Plus von 1,2 Prozent Sektorgewinner hinter den Rohstoffwerten. Dagegen brachen Pearson um fast 30 Prozent ein. "Die Reihe der Gewinnwarnungen geht weiter", sagte ein Händler. Der Index der Medienaktien litt mit einem Minus von 1,8 Prozent und führte die Verliererliste unter den Branchen an. Burberry zogen nach Vorlage von Geschäftszahlen um 3,6 Prozent an. Das britische Modelabel hatte seinen Umsatz im dritten Geschäftsquartal stärker gesteigert als am Markt erwartet.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Lufthansa büßten 0,9 Prozent ein, nachdem Etihad Spekulationen über einen Einstieg eine Absage erteilt hatte. Adidas stiegen um 3 Prozent und waren damit DAX-Gewinner. Nach Einschätzung von Adidas-CEO Rorsted stellt der neue US-Präsident Trump keine Gefahr für das Adidas-Wachstum in den USA dar. Für Bayer ging es um 1,5 Prozent nach oben. Kepler wertet es als positives Signal, dass die Trump-Administration den US-Stellenplänen von Bayer im Zuge der Monsanto-Übernahme offenkundig zugestimmt hat. Dies deute darauf hin, dass der Zusammenschluss von den USA akzeptiert werden dürfte. SAF-Holland fielen um 3,3 Prozent. Der Lkw-Zulieferer strukturiert das Nordamerika-Geschäft um, dadurch entstehen Kosten von bis zu 10 Millionen Dollar. Gerresheimer wiederum stiegen um 6,6 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Titel auf die Kaufliste genommen.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr) +0,2% auf 11.625 Punkte

Umstufungen sorgten für Bewegung. Nach Aussagen aus dem Handel hat JP Morgan BASF auf "Overweight" angehoben und das Kursziel um 45 auf 105 Euro erhöht. Dagegen soll Morgan Stanley Thyssenkrupp auf "Equalweight" nach unten genommen haben. Während BASF-Aktie bei Lang & Schwarz 1 Prozent fester getaxt wurden, ging es für Thyssenkrupp um 1,4 Prozent nach unten.

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Wegen der bevorstehenden Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump dominierte Zurückhaltung. Nach den klaren Vorschusslorbeeren an den Aktienmärkten gehe immer mehr die Sorge um, Trump werde womöglich nicht halten, was sich die Börsen erhofft hätten, hieß es. Daher werde schon die erste Rede als US-Präsident am Freitag aufmerksam verfolgt werden. Aussagen zur Zinspolitik von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen machten vor dem Dollar im späten US-Handel Beine. Der Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank brachte keine Impulse. Goldman Sachs verloren 0,6 Prozent und profitierten nicht davon, dass die Bank im vierten Quartal die Erwartungen übertraf. Die Citigroup verfehlet auf der Einnahmenseite die Erwartungen, die Aktie gab um 1,7 Prozent nach. Nach einer Gewinnwarnung des Einzelhändlers Target büßte die Aktie 5,8 Prozent ein. Im Fahrwasser verloren Wal-Mart 0,5 Prozent und Macy's 1,5 Prozent nach unten. Nach ihrer Rally am Vortag kamen die Notierungen am Rentenmarkt scharf zurück, wobei die Yellen-Aussagen im Späthandel für zusätzlichen Druck sorgten. Für die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ging es um 10 Basispunkte auf 2,42 Prozent nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,0637 +0,0% 1,0635 1,0694 EUR/JPY 121,95 +0,1% 121,79 121,13 EUR/CHF 1,0714 +0,1% 1,0708 1,0714 GBP/EUR 1,1542 +0,0% 1,1535 1,1531 USD/JPY 114,64 +0,1% 114,56 113,27 GBP/USD 1,2278 +0,1% 1,2264 1,2330

Der Dollar zeigte nach dem Schwächeanfall am Vortag wieder Stärke, vor allem im säten Handel nach den neuesten Aussage von US-Notenbankchefin Janet Yellen zu Konjunktur und ZInsen. Der Euro rutschte im späten US-Handel bis auf das Tagestief von 1,0630 Dollar ab, nachdem er zuvor in der Spitze bei 1,0713 Dollar gelegen hatte. Vor allem zum Yen machte der Dollar Boden gut und stieg von 113,70 vor den Yellen-Aussage auf 114,60 Yen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,55 51,08 +0,9% 0,47 -4,0% Brent/ICE 54,41 53,92 +0,9% 0,49 -4,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 19, 2017 01:33 ET (06:33 GMT)

Die Ölpreise kamen deutlich zurück. Die Förderung der Opec ist zwar im Dezember spürbar gefallen, nachdem sich das Kartell auf eine Förderbegrenzunmg geeinigt hatte. Doch die Opec-Mitglieder haben noch einen weiten Weg vor sich, bevor sie das vereinbarte Ziel erreichen, wie aus dem Opec-Monatsbericht hervorgeht. Dazu drückten Sorgen über eine anziehende Förderung der US-Schieferölproduzenten auf die Ölpreise. Ein Barrel der Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 2,7 Prozent auf 51,08 US-Dollar, Brent ermäßigte sich um 2,8 Prozent auf 53,92 Dollar. Für eine leichte Unterstützung sorgten anschließend die neuesten Bestandsdaten des American Petroleum Institite. Denach sind die Ölvorräte in der vergangenen Woche deutlich gesunken. Allerdings stiegen gleichzeitig die Benzinvorräte noch stärker.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.201,69 1.203,63 -0,2% -1,94 +4,4% Silber (Spot) 16,98 17,06 -0,5% -0,08 +6,6% Platin (Spot) 962,50 963,50 -0,1% -1,00 +6,5% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,4% +0,01 +4,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

Der festere Dollar belastete den Goldpreis bis zum US-Settlement nur leicht. Die Feinunze fiel um 0,1 Prozent auf 1.212 Dollar und blieb damit in Reichweite ihres Zweimonatshoch vom Vortag. Mit den Aussagen von Fed-Chefin Yellen und dem darauf weiter anziehenden Dollar kam der Goldpreis dann unter Druck. Im asiatischen Geschäft am Donnerstag liegt er bei 1.202.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Der RICS-Haspreisindex erreichte im Dezember einen Wert von +24 nach +29 im November. Die Prognose lautete auf +32.

KONJUNKTUR USA

Die US-Wirtschaft hat laut dem Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank Ende 2016 ihren Wachstumskurs mit einer maßvollen Geschwindigkeit in den meisten Regionen des Landes fortgesetzt. Die Unternehmen hätten sich optimistisch über ihre Erwartungen an das Jahr 2017 gezeigt, heißt es. In vielen Regionen werde davon ausgegangen, dass der Arbeitsmarkt enger werde und der Druck auf steigende Löhne zunehme.

QIAGEN

wird sein sogenanntes synthetisches Aktienrückkaufprogramm über rund 250 Millionen US-Dollar noch in diesem Monat abschließen. Anstatt die Papiere am Markt zu erwerben, kombiniert Qiagen dabei eine Kapitalauszahlung mit der Reduzierung der Zahl ausstehender Aktien. Je 27 Aktien werden zu 26 neuen zusammengelegt, im Anschluss erfolgt eine Kapitalrückzahlung von 1,04 Dollar je Aktie vor dem Split.

CREDIT SUISSE

Wie die Deutsche Bank hat auch die Credit Suisse im Streit mit dem US-Justizministerium in dem Verfahren um fragwürdige Hypothekengeschäfte in den Jahren vor Ausbruch der Finanzkrise den im Dezember erzielten Vergleich endgültig besiegelt. Insgesamt 5,3 Milliarden US-Dollar müssen die Schweizer zahlen, um die Angelegenheit zu den Akten legen zu können.

GOLDMAN SACHS

Die Brexit-Strategie der britischen Regierung forciert die Umzugspläne der Banken: Goldman Sachs wird die Mitarbeiterzahl in London voraussichtlich halbieren und in Frankfurt eine Europa-Bank gründen.

