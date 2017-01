PARIS (dpa-AFX) - Europas größter Handelskonzern Carrefour hat im vergangenen Jahr von seinem Geschäft fern der Heimat profitiert. Insbesondere Lateinamerika entwickelte sich stark, so dass der vergleichbare Umsatz am Ende um drei Prozent auf 85,7 Milliarden Euro zulegen konnte. Dies teilte Carrefour am Donnerstag mit.

Im vierten Quartal fasste Carrefour auch in Frankreich wieder besser Tritt. In den großflächigen Märkten auf der grünen Wiese läuft es seit geraumer Zeit schlecht. Der Konzern setzte daher verstärkt auf kleinere Supermärkte in den Städten. Einen Dämpfer erhielten die Franzosen in China, dort gingen die Umsätze übers ganze Jahr gesehen zurück. In den letzten drei Monaten des Jahres sei das Minus aber kleiner geworden, so Carrefour./she/fbr

ISIN FR0000120172

AXC0041 2017-01-19/08:12