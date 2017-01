Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Dollar hat im späten US-Geschäft am Mittwoch deutlich zugelegt, nachdem US-Notenbankchefin Janet Yellen Zinserhöhungserwartungen neue Nahrung verliehen hatte. Yellen rechnet "mit mehreren Zinserhöhungen pro Jahr bis zum Ende des Jahres 2019, bis das Zinsniveau sich dem als 'neutral' angesehenen Niveau von 3 Prozent angenähert hat". Für 2017 signalisierte die Fed bislang drei Zinsanhebungen. Mit Blick auf die Entwicklungen am US-Arbeitsmarkt merkte Yellen an, dass eine aktuelle Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent auf die von der Notenbank angestrebte Vollauslastung hindeute. Auch die Inflation bewege sich in Richtung der Zielmarke der Fed von 2 Prozent. Yellen betonte außerdem die Unabhängigkeit der Federal Reserve und deren Fokussierung auf die langfristig gesunde Entwicklung der Wirtschaft. Die Notenbank sei dabei frei von kurzzeitigem politischem Druck. Die Aussagen von Yellen kommen unmittelbar vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Dieser hatte während des Wahlkampfs erklärt, die Fed sei parteiisch, da sie die Demokraten favorisiere.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:01 American Express Co, Ergebnis 4Q

22:05 International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 250.000 zuvor: 247.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: +15,8 zuvor: revidiert +19,7; vorläufig +21,5 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: +10,1% gg Vm zuvor: -18,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: revidiert -3,9% gg Vm; vorläufig -4,7% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.266,40 -0,01% Nikkei-225 19.072,25 +0,94% Hang-Seng-Index 23.001,38 -0,42% Kospi 2.072,79 +0,11% Shanghai-Composite 3.106,13 -0,22% S&P/ASX 200 5.692,20 +0,24%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zurückhaltung vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump bestimmt auch am Donnerstag das Geschehen an den Börsen in Ostasien. Gegen den Trend klar im Plus zeigt sich die Tokioter Börse, die vom schwächeren Yen profitiert, der wiederum die Exportchancen japanischer Unternehmen verbessert. Die mit den Aussagen von US-Notenbankchefin Yellen gestiegenen Aussichten auf rasch steigende US-Zinsen beflügeln in Tokio auch die Aktien von Banken und Versicherungen. Toshiba brechen unterdessen um rund 23 Prozent ein. Die Abschreibungen auf das US-Nukleargeschäft könnten laut einem Medienbericht höher als befürchtet sein. In Seoul reagieren Anleger erleichtert darauf, dass ein Gericht es abgelehnt hat, einen Haftbefehl gegen den Samsung-Erben Lee Jae-yong zu erteilen, dem unter anderem Bestechung vorgeworfen wird. Die Samsung-Aktie steigt um 1,4 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Netflix-Aktie war am Mittwoch im nachbörslichen Handel gesucht, nachdem der Streaming-Anbieter einen überraschend kräftigen Anstieg seiner Kundenzahlen gemeldet hatte (siehe Meldungen seit Vortag, 20.00 Uhr). Sie legte um 8 Prozent zu. Für die CSX-Aktie ging es um 12,4 Prozent nach oben. Ursächlich für den Kurssprung war ein Bericht, laut dem der scheidende CEO der Canadian Pacific Railway sich mit einem aktivistischen Investor zusammengetan hat, um das Management des Eisenbahnbetreibers CSX aufzumischen. Der Kurs von Canadian Pacific fiel um 1,2 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.804,72 -0,11 -22,05 0,21 S&P-500 2.271,89 0,18 4,00 1,48 Nasdaq-Comp. 5.555,65 0,31 16,93 3,21 Nasdaq-100 5.055,85 0,22 11,20 3,95 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 770 Mio 868 Mio Gewinner 1.616 1.354 Verlierer 1.354 1.659 Unverändert 106 105

Wenig verändert - Wegen der bevorstehenden Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump dominierte Zurückhaltung. Nach den klaren Vorschusslorbeeren an den Aktienmärkten gehe immer mehr die Sorge um, Trump werde womöglich nicht halten, was sich die Börsen erhofft hätten, hieß es. Daher werde schon die erste Rede als US-Präsident am Freitag aufmerksam verfolgt werden. Aussagen zur Zinspolitik von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen machten vor dem Dollar im späten US-Handel Beine. Der Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank brachte keine Impulse. Goldman Sachs verloren 0,6 Prozent und profitierten nicht davon, dass die Bank im vierten Quartal die Erwartungen übertraf. Die Citigroup verfehlet auf der Einnahmenseite die Erwartungen, die Aktie gab um 1,7 Prozent nach. Nach einer Gewinnwarnung des Einzelhändlers Target büßte die Aktie 5,8 Prozent ein. Im Fahrwasser verloren Wal-Mart 0,5 Prozent und Macy's 1,5 Prozent nach unten.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 10 Jahre 2,42 9,7 2,32 30 Jahre 3,00 7,3 2,93

Nach ihrer Rally am Vortag kamen die Notierungen am Rentenmarkt scharf zurück, wobei die Yellen-Aussagen im Späthandel für zusätzlichen Druck sorgten. Für die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ging es um 10 Basispunkte auf 2,42 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0640 +0,0% 1,0635 1,0701 +1,2% EUR/JPY 121,91 +0,1% 121,79 121,06 -0,8% EUR/GBP 0,8666 -0,0% 0,8670 0,8676 +1,7% GBP/USD 1,2278 +0,1% 1,2264 1,2335 -0,5% USD/JPY 114,59 +0,0% 114,56 113,12 -2,0% USD/KRW 1177,06 -0,1% 1178,24 1165,78 -2,5% USD/CNY 6,8658 +0,4% 6,8390 6,8366 -1,1% USD/CNH 6,8367 -0,1% 6,8409 6,8107 -2,0% USD/HKD 7,7570 +0,0% 7,7563 7,7564 +0,0% AUD/USD 0,7530 +0,2% 0,7512 0,7558 +4,4%

Der Dollar zeigte nach dem Schwächeanfall am Vortag wieder Stärke, vor allem im säten Handel nach den neuesten Aussage von US-Notenbankchefin Janet Yellen zu Konjunktur und ZInsen. Der Euro rutschte im späten US-Handel bis auf das Tagestief von 1,0630 Dollar ab, nachdem er zuvor in der Spitze bei 1,0713 Dollar gelegen hatte. Vor allem zum Yen machte der Dollar Boden gut und stieg von 113,70 vor den Yellen-Aussage auf 114,60 Yen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,55 51,08 +0,9% 0,47 -4,0% Brent/ICE 54,42 53,92 +0,9% 0,50 -4,1%

Die Ölpreise kamen deutlich zurück. Die Förderung der Opec ist zwar im Dezember spürbar gefallen, nachdem sich das Kartell auf eine Förderbegrenzunmg geeinigt hatte. Doch die Opec-Mitglieder haben noch einen weiten Weg vor sich, bevor sie das vereinbarte Ziel erreichen, wie aus dem Opec-Monatsbericht hervorgeht. Dazu drückten Sorgen über eine anziehende Förderung der US-Schieferölproduzenten auf die Ölpreise. Ein Barrel der Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 2,7 Prozent auf 51,08 US-Dollar, Brent ermäßigte sich um 2,8 Prozent auf 53,92 Dollar. Für eine leichte Unterstützung sorgten anschließend die neuesten Bestandsdaten des American Petroleum Institute. Denach sind die Ölvorräte in der vergangenen Woche deutlich gesunken. Allerdings stiegen gleichzeitig die Benzinvorräte noch stärker.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.201,38 1.203,63 -0,2% -2,25 +4,3% Silber (Spot) 16,97 17,06 -0,5% -0,09 +6,5% Platin (Spot) 961,50 963,50 -0,2% -2,00 +6,4% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,3% +0,01 +4,8%

Der festere Dollar belastete den Goldpreis bis zum US-Settlement nur leicht. Die Feinunze fiel um 0,1 Prozent auf 1.212 Dollar und blieb damit in Reichweite ihres Zweimonatshoch vom Vortag. Mit den Aussagen von Fed-Chefin Yellen und dem darauf weiter anziehenden Dollar kam der Goldpreis dann unter Druck. Im asiatischen Geschäft am Donnerstag liegt er bei 1.202.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

US-NOTENBANK / BEIGE BOOK

Die US-Wirtschaft hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge Ende 2016 ihren Wachstumskurs mit einer maßvollen Geschwindigkeit in den meisten Regionen des Landes fortgesetzt. Die Unternehmen hätten sich optimistisch über ihre Erwartungen an das Jahr 2017 gezeigt, heißt es im jüngsten Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve.

USA / KABINETTSBILDUNG

Der angehende US-Präsident Donald Trump macht den ehemaligen Gouverneur von Georgia, den Republikaner Sonny Perdue, zum Landwirtschaftsminister und füllt damit den letzten Posten in seinem Kabinett. Der Senat muss der Ernennung Perdues noch zustimmen.

AUSTRALIEN / ARBEITSLOSIGKEIT

Die Arbeitslosenquote stieg im Dezember den zweiten Monat in Folge auf saisonbereinigt 5,8 Prozent von 5,7 Prozent im November. Volkswirte hatte für Dezember eigentlich eine unveränderte Quote von 5,7 Prozent vorhergesagt.

NETFLIX

