Dank zugkräftiger Eigenproduktionen hat die Online-Videothek im Schlussquartal Kundenzahl und Umsatz deutlich gesteigert. Die US-Firma gewann nach eigenen Angaben weltweit 7,1 Mio. Abonnenten hinzu. Analysten hatten lediglich 5,2 Mio. vorhergesagt. Das Unternehmen lockte mit Serien wie The Crown neue Zuschauer trotz einer Preisanhebung. Der Umsatz schoss um 35,9 % auf 2,48 Mrd. $ in die Höhe.



Die Online-Videothek, die mit Amazon und Hulu konkurriert, investiert massiv in die internationale Expansion. Mittlerweile ist sie in mehr als 130 Ländern vertreten. In Deutschland wetteifert Netflix auch mit der ProSiebenSat.1-Tochter Maxdome.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info