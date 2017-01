Der scheidende US-Präsident Barack Obama tritt ein letzte Mal im Weißen Haus vor die Presse. Die Pressekonferenz prägen ernste Mahnungen an Donald Trump.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat seine letzte Pressekonferenz für ernste Mahnungen an seinen Nachfolger Donald Trump genutzt. Dass ein neuer Präsident - zumal einer von der gegnerischen Partei - "alte Hypothesen testet", sei zwar zu erwarten, sagte Obama in Washington. Doch müsse die neue Regierung "verstehen, dass es Konsequenzen geben wird, und Aktionen bringen typischerweise Reaktionen" hervor. Obama zeigte sich vor allem über Trumps Haltung zu Russland und der Nahostpolitik besorgt. Zudem verteidigte er seine Entscheidung für eine Verkürzung der Haftzeit von Whistleblowerin Chelsea Manning gegen Kritik aus dem Trump-Lager.

Schon dass die Pressekonferenz am Mittwoch im Briefing-Raum Weißen Hauses stattfand, verstanden Beobachter als Zeichen der Abgrenzung von Trump. Dessen Berater haben in Aussicht gestellt, dass die täglichen Pressebriefings im West Wing, also dem Gebäudeflügel mit den offiziellen Büros des Präsidenten, der Vergangenheit angehören könnten. Dies schürt unter Reportern die Sorge, dass sie unter Trump ganz aus dem Weißen Haus gedrängt werden könnten.

Auf ...

