Zürich (awp) - Die SIX Group will davon profitieren, dass Banken sparen müssen und gewisse Services auslagern. "Wir wollen Anbieter von Dienstleistungen sein, die bei den Banken zu keiner Differenzierung beitragen und deshalb ohne grosse Schmerzen ausgelagert werden können", sagte Urs Rüegsegger, CEO der SIX Group, im Interview ...

Den vollständigen Artikel lesen ...