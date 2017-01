Die britische Investmentbank HSBC hat JCDecaux von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 25,50 auf 28,00 Euro angehoben. Die internationalen Werbekonzerne dürften margenseitig von dem sich voraussichtlich bessernden wirtschaftlichen Umfeld in Westeuropa profitieren, schrieb Analyst Olivier Moral in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Da in der Aktie des französischen JCDecaux-Konzerns nun alle Probleme bereits eingepreist seien, streiche er seine Verkaufsempfehlung./tav/la

