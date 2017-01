In einem Hotel in Mittelitalien in den Abruzzen, welches am Mittwoch von einer Lawine verschüttet wurde, sind offenbar viele Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag mit Verweis auf Rettungskräfte.

Laut Medienberichten waren bis zu 30 Personen zum Zeitpunkt der Lawine im Hotel. Die Region war am Mittwoch von einer Erdbebenserie erschüttert worden. Am Vormittag hatte es innerhalb von einer Stunde drei Erdbeben von einer Stärke von über fünf gegeben. Es folgten zahlreiche Nachbeben.

Die Region ist aufgrund der hohen Schneedecke derzeit nur schwer für Rettungskräfte zugänglich.