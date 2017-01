LONDON, VEREINIGTES KONIGREICH -- (Marketwired) -- 01/19/17 -- Unified Communications (UC)- und Collaboration-Experte Arkadin bietet mit der Markteinführung von ArkadinVision einen digitalen Meetingraum, der Audio, Internet und Video nahtlos zu einem Konferenzerlebnis verbindet. Der cloudbasierte Dienst ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Damit reagiert das zu NTT Communications gehörende Unternehmen auf den stark gestiegenen Bedarf an einfachen, kompletten Lösungen für die virtuelle Zusammenarbeit im Zuge des digitalen Arbeitsplatzes.

Eine mobilere Belegschaft mit neuen Kommunikationsbedürfnissen, die Eigendynamik von Skype for Business innerhalb von Unternehmen und die Notwendigkeit, auch Externe in die Kommunikation einbeziehen zu können, verlangen nach einer für alle umsetzbaren Gesamtlösung im Bereich Collaboration. ArkadinVision überbrückt bisher begrenzte Ansätze und bietet eine übergreifende Lösung, die Kommunikationsbarrieren beseitigt und zugleich Technologieinvestitionen maximiert. Unternehmen, die sich Konnektivität zwischen verschiedenen Technologien, Plattformen und Endgeräten wünschen, profitieren von den überschaubaren Kosten, der einfachen Implementierung und der schnellen Nutzerakzeptanz. Mit Schnelligkeit, einfachem Start ohne Installation sowie komplett intuitiver Bedienbarkeit erleichtert ArkadinVision den Nutzern die Kommunikation im Arbeitsalltag.

"Arkadin beweist einmal mehr, dass es im Markt für Collaboration vorne mitspielt und zukunftsweisende Lösungen bereithält", bestätigt Analyst Roopam Jain, Industry Director für Enterprise Communications & Collaboration bei Frost & Sullivan. "ArkadinVision bietet eine zuverlässige Alternative für den Mittelstand und eignet sich perfekt für Unternehmen, die eine kostengünstige Lösung für grundlegende Collaboration- und Videofunktionen über mehrere Plattformen hinweg benötigen."

"Unsere Kunden verfügen mit ArkadinVision über einen kompletten digitalen Konferenzraum, der den Anforderungen nach einem zunehmend mobileren Arbeitsplatz und mehr Flexibilität in der Zusammenarbeit vollkommen entspricht", erklärt Thomas Valantin, Arkadins Chief Commercial Officer. "ArkadinVision ist für die Unternehmen interessant, die nach einer kostengünstigen und einfach anwendbaren Lösung suchen, in der Internet und Video in einem Modell auf Lizenzbasis integriert sind. Es richtet sich auch an Organisationen, die mehrere Collaboration-Tools zu einer übergreifenden Gesamtlösung zusammenfassen möchten, um von ihren Investitionen in UC und Videoinfrastruktur optimal zu profitieren."

"Wir sprechen mit ArkadinVision Unternehmen jeglicher Größenordnung an, die ihren Mitarbeitern einen ansprechenden digitalen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen möchten, der gleichzeitig auch mehr Produktivität ermöglicht", so Valantin weiter.

ArkadinVision wird auf der bewährten und mehrfach ausgezeichneten Konferenzplattform Infinity von Pexip betrieben, die Kommunikationstools für eine einfache Bereitstellung sowie eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit nahtlos miteinander verknüpft. Durch die günstige Preisgestaltung ist der Dienst für viele Unternehmen attraktiv. Er bietet eine unkomplizierte Schnittstelle, mit der die Nutzer über mehrere Plattformen hinweg bei minimalem Schulungsaufwand leicht zusammenarbeiten können.

Hinzu kommt das neue Arkadin SmartStart On-Boarding-Programm als Erweiterung des digitalen Meetingraums. Es ermöglicht den Nutzern von ArkadinVision eine personalisierte Anmeldung in weniger als zehn Minuten und wurde eigens für den digitalen Arbeitsplatz entwickelt. Das Programm ist absolut mobilfreundlich und fördert eine schnelle Nutzerakzeptanz, indem es Störungen bei einem Wechsel der Anwendungen stark minimiert. Arkadin SmartStart wird im weiteren Verlauf des Jahres auch in die anderen Arkadin-eigenen Konferenzdienste eingeführt.

Der französische Beta-Kunde Effi'connect hat ArkadinVision getestet und bestätigt die großen Vorteile, die sich durch die einfache Bedienbarkeit und die Interoperabilität mit Skype for Business ergeben: "Uns hat die Erfahrung mit ArkadinVision während des Beta-Testens gefallen", sagt Sebastian Rousseau, Verkaufsleiter von Effi'connect. "Die Endnutzer empfanden den Einstieg als leicht und waren von der hochwertigen Video- und Audioqualität begeistert. Für uns ist die gute Interoperabilität mit Skype for Business besonders wichtig."

ArkadinVision ist ab sofort europaweit verfügbar und wird weltweit im Verlauf des Jahres eingeführt. Die Betreuung erfolgt durch den bewährten, umfassenden Live-Kundendienst von Arkadin, der vor Ort rund um die Uhr in 19 Sprachen verfügbar ist.

Für weitere Informationen: http://vidyard.arkadin.com/watch/v42XspEt5aK1pFMX9hxTHM

Über Arkadin

Arkadin ist weltweit einer der größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von Collaboration Services. Mit marktführenden Lösungen für Audio-, Video- und Web-Konferenzen sowie Unified Communications ermöglicht Arkadin eine erfolgreiche virtuelle Zusammenarbeit in Unternehmen und sichert damit einen wesentlichen Erfolgsfaktor in der digital vernetzten globalen Arbeitswelt. Arkadin stellt seine Dienste in der Cloud bereit, um Kunden einen schnellen und skalierbaren Einsatz mit einer hohen Rendite (ROI) bieten zu können. Dabei verfügt Arkadin als Unternehmen der NTT Communications Group über modernste Infrastruktur und gewährleistet so eine erstklassige Dienstequalität und Sicherheit. Der Arkadin-Kundenstamm umfasst über 50.000 Unternehmen und reicht vom Großkonzern bis zum kleinen mittelständischen Betrieb. Ein Netzwerk von 56 Niederlassungen in 33 Ländern unterstützt diese Kunden direkt vor Ort in 19 Landessprachen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.arkadin.de

Über NTT Communications Corporation

NTT Communications bietet Beratung, Architektur-, Sicherheits- und Cloud-Services zur Optimierung der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) in Unternehmen an. Diese Angebote stützen sich auf die weltweite Infrastruktur des Unternehmens. Hierzu zählt neben dem globalen IP-Netzwerk der Tier-1-Klasse auch das VPN-Netzwerk Arcstar Universal One™, über das weltweit 196 Länder und Regionen sowie über 140 sichere Rechenzentren erreicht werden. Mit seinen Lösungen unterstützt NTT Communications wirksam die globalen Ressourcen aller Unternehmen der NTT Group, darunter Dimension Data, NTT DOCOMO und NTT DATA.

