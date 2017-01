FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zurückgehalten. Auch die Vorgaben der Börsen in Übersee gaben keine eindeutige Richtung vor.

Wenige Minuten nach dem Handelsstart stand der Dax 0,04 Prozent im Plus bei 11 604,32 Punkten. Damit trat der wichtigste deutsche Aktienindex weiter auf der Stelle: Seit Jahresbeginn pendelt er in einer engen Spanne um die Marke von 11 600 Punkten - ähnlich wie das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial , das sich seit Wochen vergeblich müht, erstmals die 20 000-Punkte-Schwelle zu überwinden.

Die anderen Indizes zeigten am Donnerstagmorgen ebenfalls wenig Bewegung: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,08 Prozent auf 22 614,05 Zähler, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,21 Prozent auf 1834,58 Punkte sank. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es indes um 0,16 Prozent auf 3299,22 Punkte hoch./gl/fbr

