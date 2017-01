DAX-Analyse am Morgen: Haben sich die Bullen eine Rampe gebaut?

Der Handel am deutschen Aktienmarkt verlief gestern einmal mehr in ruhigen Bahnen. Spannung wurde lediglich vor- und nachbörslich geboten, wobei der DAX zuerst an der 11.600er-Hürde scheiterte, dann jedoch zum Sprung ansetzte und am späten Abend sogar darüber hinaus kam.

Aus charttechnischer Sicht bestehen damit weiter gute Chancen, dass sich die Bullen mit dem zwölftägigen Quergeschiebe eine Rampe gebaut haben und diese nun (zumindest kurzfristig) für die nächste Rallye-Etappe nutzen. Das Jahreshoch bei 11.692 Punkten scheint jedenfalls (noch) eine gewisse Anziehungskraft auszüben.

