Wien (pts013/19.01.2017/09:15) - Braucht Freiheit Demokratie? Und was ist die Freiheit wert, wenn über Jahrzehnte geltende Wertegebäude und Systeme einstürzen. Was, wenn liebgewordene Traditionen über Bord geworfen oder hart erkämpfte Persönlichkeitsrechte im Internet gedankenlos freiwillig aufgegeben werden? Diese und andere Fragen stehen im Mittelpunkt der Europäischen Toleranzgespräche 2017, die vom 30. Mai bis 3. Juni 2017 im Kärntner Bergdorf Fresach stattfinden. http://www.fresach.org Trump, Brexit & die Türkei im Umbruch. Nichts ist mehr so wie noch vor einem Jahr. Selbst die USA stellen die Globalisierung in Frage, und die EU steht an einem weiteren Scheideweg. Denn wenn sich das freiheitsliebende, demokratische Amerika als globale Ordnungsmacht verabschiedet, steigt der Einfluss Russlands in Europa und die chinesische Vorherrschaft über Südostasien. Die Initiatoren des Denk.Raum.Fresach diskutieren 2017 die Auswirkungen dieser geopolitischen Veränderungen. "Während wir 2015 über die Toleranz in unserer Gesellschaft diskutiert haben und 2016 die Grenzen Europas vermessen und die Folgen des Klimawandels aufgezeigt haben, befassen wir uns 2017 mit den vielfältigen Dimensionen der Freiheit, die gerade heute wieder von vielen Seiten bedroht ist. Der Vormarsch globaler Internet-Konzerne und zunehmend autokratischer Regime in Ost und West geben uns schwer zu denken", erklärte der Präsident des Kuratoriums der Europäischen Toleranzgespräche, Hannes Swoboda, bei der Vorstellung des Programms 2017 am Mittwoch in Wien. Neue Programmpunkte 2017 Im dritten Jahr der Toleranzgespräche wird das Vorprogramm in Villach deutlich ausgebaut - damit kommen die Organisatoren der Stadt Villach entgegen, die das Programm großzügig unterstützt. Konkret wird es erstmals eine Kinopremiere samt Diskussion mit dem/der Regisseur/in geben (30. Mai) und eine Theaterpremiere der Neuen Bühne Villach auf dem Drauschiff (31. Mai). Der 31. Mai ist einem großen Schülerinnen- und Schülerforum gewidmet, auf dem Presse- und Meinungsfreiheit sowie die Bedrohungen des Internet mit Experten diskutiert werden (Tour de Liberté im Sudhaus). Neu ist der "Bürgerdialog" am 1. Juni in Fresach. Erstmals soll Bürgerinnen und Bürgern gleich nach dem Auftakt Gelegenheit geboten werden, in einen offenen Dialog einzutreten und mitzuarbeiten an der "Fresacher Freiheits-Charta". Zahlreiche weitere Innovationen wie z.B. ein "UnternehmerInnentag" am 2. Juni und ein Poetry Slam am 3. Juni ebenso wie ein "Festival der Toleranz" und eine Multimedia-Show zur "Langen Nacht der Freiheit - Weltklang der Poesie" tragen dazu bei, dass es in Fresach spannend bleibt. "Wir wollen zeigen, dass wir auch abseits der großen Politik große Literatur bieten können", sagte PEN-Präsident Helmuth A. Niederle. Die Europäischen Toleranzgespräche 2017 werden wieder von zahlreichen Förderern, Organisationen und Institutionen sowie Philosophen, Autor/innen und Wissenschaftern unterstützt, allen voran der Stadt Villach, dem Land Kärnten, der Bundesregierung und der Europäischen Union. PEN-Präsident Niederle präsentiert im 70. Jahr des PEN-Clubs denn auch wieder eine Reihe von internationalen Schriftstellern, u.a. Hassan Baroud, Serafettin Yildiz, Pravu Mazumdar und Rainer Bischof. "Für uns bietet Fresach Gelegenheit, literarisch und politisch Stellung zu beziehen", so Niederle. Eröffnung mit Prof. Bassam Tibi Die Toleranzgespräche 2017 finden in der Pfingstwoche, vom 30. Mai bis 3. Juni, statt. Die offzielle Eröffnung erfolgt am 31. Mai in Villach, in Anwesenheit des Bundespräsidenten und zahlreicher Spitzenpolitiker. Das Eröffnungsreferat am 1. Juni in Fresach hält der bekannte Orientalist und Islamkritiker, Prof. Bassam Tibi von der Universität Göttingen. Er wird insbesondere auf die Zukunft der Freiheit und die Folgen der Globalisierung eingehen. Am Nachmittag steht aus Anlass 500 Jahre Martin Luther - "Luther und die Freiheit - Was bleibt von der Reformation?" mit Bischof Alois Schwarz und Superintendent Manfred Sauer auf dem Programm. Danach folgt eine Podiumsdiskussion über "Die illiberale Demokratie als Antwort auf die Globalisierung" mit dem Politologen Vedran Dzihic. Workshops zum Thema "Frauen in der Kirche, Frauen im Islam" oder "Glückssuche und Schmerzempfinden" runden das Programm ab. Zwischenruf von Anneliese Rohrer Den UnternehmerInnentag am 2. Juni eröffnet Presse-Kolumnistin Anneliese Rohrer mit einem provokanten Impulsreferat zum "Ende des Gehorsams - Freiheit richtig verstehen". Danach diskutiert eine Markt-Runde mit dem streitbaren Politologen Klaus Ottomeyer über "Eine Wirtschaft für alle - Utopie oder längst verwirklicht?" Im Toleranzforum am Nachmittag stehen Personenfreiheit, Freihandel und Freies Unternehmertum auf dem Programm. Mit dabei sind die Geografin Elisabeth Gruber (Die Freiheit zu gehen, wohin ich will), der Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Johann Sollgruber (Macht Handel frei?) und der Tiroler Hotelier Jürgen Rietzler (Bürokratie, nein Danke!). Das anspruchsvolle Programm der Europäischen Toleranzgespräche 2017 wird musikalisch und szenisch umrahmt. Höhepunkte sind das Festival der Toleranz, mit Lesungen und Gesängen, eine 24-Stunden-Multimedia-Lesung (Lange Nacht der Freiheit) sowie ein Poetry Slam am Samstag 3. Juni zum Thema "Qual der Freiheit. Freiheit der Wahl." Zur Realisierung des Gesamtprogramms ist der "Denk.Raum.Fresach - Verein für Toleranz und Integration" auf Zuwendungen, Firmenpartnerschaften und weitere Mitgliedschaften angewiesen. Partner der Toleranzgespräche PEN-Club Austria: http://www.penclub.at Denk.Raum.Fresach: http://www.fresach.org Travel Industry Club Austria: http://www.travelindustryclub.at TPA Steuerberatung und Wirtschaftprüfung: http://www.tpa-group.at Raiffeisen Kärnten http://www.raiffeisen.at Villach: http://villach.at Weitere Partner: IV Kärnten | Wirtschaftskammer Kärnten | WdF | Die Grünen Kärnten | Villacher Brauerei | Meinl Kaffee | BKS | Atrio | neuebuehnevillach | Stadtkino Filmstudio | Hasslacher Norica Timber | LSZ | Diakonie de la Tour | ORF | Kleine Zeitung | Alpe-Adria-Universität | Donau-Uni Krems

