Lawine verschüttete Hotel in Mittelitalien - mehrere ToteRom - Mehrere Menschen sind in Farindola am Gran-Sasso-Massiv in der mittelitalienischen Bergregion Abruzzen ums Leben gekommen, nachdem eine Lawine ein Hotel mit 27 Personen getroffen hat. Mehrere Personen seien verletzt, erklärte der Präsident der Provinz Pescara, wo ...

