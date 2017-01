Die chinesischen Finanzmärkte öffnen sich schrittweise einem internationalen Publikum - und Anfang Januar hat zum ersten Mal ein ausländischer Fondsmanager die Lizenz für die private Vermögensverwaltung in China erhalten. Erteilt wurde diese Bewilligung von der Asset Management Association of China (AMAC) an FIL Investment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...