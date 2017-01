NeoSapphire 3602 auf Platz 3 eingestuft mit einem exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis von 0,20 US-Dollar/SPC-1 IOPS™

AccelStor, Anbieter softwaredefinierter All-Flash-Arrays, gibt bekannt, dass sein neues NeoSapphire 3602 All-Flash-Array auf Platz 3 gemäß Preis-Leistungs-Verhältnis des SPC (Storage Performance Council) eingestuft wurde. Auf Basis des neuen SPC-1 Ergebnisses des Storage Performance Council erzielte das NeoSapphire 3602 ein Preis-Leistungs-Verhältnis von 0,20 US-Dollar/SPC-1 IOPS™[1]. Darüber hinaus bietet das NeoSapphire 3602 eine exzellente durchschnittliche SPC-1 Reaktionszeit von 0,79 ms bei maximalem SPC-1 Durchsatz.

Das NeoSapphire 3602 ist ein All-Flash-Array, das einen Dual-Port 16G Fibre Channel und bis zu 2 TB verwendbare Speicherkapazität im Rahmen eines kompakten 1U Rackmontage-Formfaktors zur Verfügung stellt. Für Unternehmen verbessert das NeoSapphire 3602 die Mitarbeiterproduktivität, verkürzt die Anwendungsverarbeitungszeit und verringert die Gesamtbetriebskosten.

"Die SPC Ranking-Ergebnisse bieten einen wichtigen Referenzpunkt für unsere Branche und eine Vielzahl von Unternehmen, da sie eine unabhängige Qualitätskontrolle ermöglichen, auf die sich die Käufer verlassen können", so Dr. Weafon Tsao, Vice President von AccelStor. "Bei AccelStor sind wir äußerst stolz, dass unser Produkt gemäß SPC-1 Benchmark weltweit eine derart hervorragende Platzierung erzielen konnte. Dieses SPC-1-Ergebnis ist eine großartige Bestätigung für unser Streben, Qualitätsprodukte bereitzustellen und ein leistungsfähiges Produktprogramm zu gewährleisten."

Nachgewiesene Speicherleistung

Das NeoSapphire 3602 glänzte mit einem Wert von 227.970,31 SPC-1 IOPS™. Dies kommt einer exzellenten Leistung für alle unternehmenskritischen Anwendungen gleich. Die Lösung bot darüber hinaus ein außergewöhnliches SPC-1 Preis-Leistungs-Verhältnis von 0,20 US-Dollar/SPC-1 IOPS™ und wurde auf Platz 3 unter den SPC-1 Top-Ten-Produkten eingestuft. Die Ergebnisse belegen, dass NeoSapphire 3602 eine großartige Lösung für Datenbank- und VDI-Anwendungen für kostenbewusste kleine und mittlere Unternehmen darstellt. Die SPC-1 Benchmarktests messen die Leistungen von Storage-Subsystemen bei unternehmenskritischen Anwendungen, die insbesondere auf wahlfreien E/A-Anfragen und Updates basieren. Zu den Anwendungen gehören die Online-Transaktionsverarbeitung (OLTP), Datenbank-Operationen und Mailserver. Die SPC-1 Benchmark-Ergebnisse können eingesehen werden unter https://goo.gl/mvahpp

Geeignet für anspruchsvolle Speicheranwendungen

Die herausragende Lese- und Schreibleistung von NeoSapphire 3602 trägt dazu bei, Speicherengpässe zu vermeiden, wobei die geringe Latenz und hohe Zuverlässigkeit der Fibre Channel Schnittstelle dieses neue Array als ideal für anspruchsvolle, zeitkritische Anwendungen, darunter Bank- und Finanzwesen, erscheinen lässt. Im Betrieb austauschbare Laufwerke und doppelt redundante Stromversorgungen erhöhen die Zuverlässigkeit der Arrays signifikant. Mithilfe seines Dual-Port 16G Fibre Channel rückwärts kompatibel mit 8 G lässt sich dieses Array leicht in bestehende SANs integrieren. Das Array bietet Platz für zehn im Betrieb austauschbare Laufwerke.

Die Daten im Hinblick auf Reaktionszeit und Durchsatz aus den SPC-1 Benchmarktests zeigen, dass die Schreibreaktionszeit des NeoSapphire 3602 lediglich 0,46 ms betrug, selbst wenn das Array mit dem maximalen Durchsatz/IOPS bei Höchstbelastung in Anspruch genommen wird. Diese hochempfindliche Reaktion unterstreicht die hervorragende Eignung des NeoSapphire 3602 für transaktionszeitkritische Anwendungen, wie beispielsweise Datenbanken und Virtualisierung.

Nachhaltige Leistung und Zuverlässigkeit

AccelStor konzentriert sich auf Redundanz und nahtlose Verfügbarkeit, nutzt mehrere Datenpfade und verwendet redundante und im Betrieb austauschbare Komponenten zum Datenschutz. Die Enterprise SSDs des NeoSapphire 3602 optimieren sowohl Zuverlässigkeit als auch Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Inzwischen unterstützt Fibre Channel Multipathing den E/A-Belastungsausgleich und die Ausfallsicherung.

Das NeoSapphire 3602 basiert auf der exklusiven FlexiRemap Technologie von AccelStor, um Zuverlässigkeit und nachhaltige Leistung selbst bei für Enterprise-Anwendungen unerlässlichen Direktzugriffs-Szenarien zu gewährleisten. FlexiRemap minimiert die Gemeinkosten und erhöht die SSD-Lebensdauer durch eine signifikante Reduzierung der Anzahl der Schreib-/Lösch-Operationen. Die FlexiRemap Technologie ordnet wahlfreie Datenschreiboperationen als sequentielle Datenschreiboperationen neu, bevor sie sie in den zugrunde liegenden Flash-Speicher überträgt, um unnötige Operationen zu vermeiden, die eine Verkürzung der Lebensdauer der Laufwerke nach sich ziehen können. Der globale Algorithmus zum Verschleißausgleich gewährleistet Störfestigkeit und Langlebigkeit. Mit FlexiRemap werden die Daten geschützt, die Haltbarkeit der Laufwerke und die Geschwindigkeit des wahlfreien Zugriffs erhöht.

Produkt-Details und -Spezifikationrn finden Sie auf der NeoSapphire 3602 Produktseite unter https://www.accelstor.com/overview.php?id=20

Über AccelStor

AccelStor beschleunigt den Paradigmenwechsel von herkömmlichen Festplatten-Arrays zu modernen All-Flash-Speichern. Die All-Flash-Arrays der NeoSapphire-Reihe von AccelStor mit FlexiRemap-Softwaretechnologie bieten eine anhaltend hohe IOPS-Leistung für geschäftskritische Anwendungen. Mit standardmäßigen Rack-Montageformfaktoren, optimierter Speicherverwaltung, Multiprotokoll-Unterstützung sowie von der Vorderseite zugänglichen und im Betrieb austauschbaren Laufwerken verspricht NeoSapphire, die Leistungsengpässe für E/A-intensive Einsatzbereiche wie Virtualisierung, Hochleistungs-Datenverarbeitung, Datenbanken und Medienverarbeitungsanwendungen zu beseitigen. Weitere Informationen über AccelStor und NeoSapphire finden Sie unter www.accelstor.com.

AccelStor, FlexiRemapu und NeoSapphire sind Marken oder eingetragene Marken der AccelStor, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Über den SPC

Der Storage Performance Council (SPC) ist eine herstellerunabhängige Normungsorganisation, die sich auf die Speicherindustrie konzentriert. Der SPC hat den ersten Industriestandard-Leistungs-Benchmarktest ausgearbeitet, der sich an den Bedürfnissen und Anliegen der Speicherindustrie orientiert. Von der Evaluierung auf Komponentenebene bis hin zur Messung des gesamten verteilten Storage-Systems bietet der SPC belastbare, geprüfte und zuverlässige Leistungsmessungen. Weitere Informationen über den SPC und den SPC-1 Benchmarktest finden Sie unter www.storageperformance.org.

[1] Die SPC-1 Zusammenstellung und den vollständig offengelegten Bericht über das NeoSapphire 3602 erhalten Sie unter: http://www.storageperformance.org/results/benchmark_results_spc1_active/a00183

