Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag kaum verändert. Nach Verlusten am späten Vorabend nach einer Rede der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen konnte sich die Gemeinschaftswährung zunächst stabilisieren. Vor der Veröffentlichung neuer geldpolitischer Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag hielten ...

