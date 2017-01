Zürich - Allianz Global Investors (AllianzGI) geht davon aus, dass in der anstehenden Saison europaweit mehr als 315 Milliarden Euro ausgeschüttet werden. Auch im vergangenen Jahr lagen die Dividenden im MSCI Europe mit insgesamt 302 Milliarden Euro wie erwartet auf Rekordniveau, allerdings hat das schwache Pfund Sterling das Gesamtergebnis infolge des Brexits negativ belastet. 2017 zeichnet sich ein konjunktureller Frühling in vielen Euro-Ländern ab. Eine europäische Zinswende erwarten die Experten in den kommenden Monaten nicht. Aber die Märkte müssen sich auf weitere extreme Wahlentscheidungen einstellen.

Aufgrund politischer Unsicherheiten in Europa bleiben kurzfristige Kursschwankungen in den kommenden Monaten wahrscheinlich. Generell ist Jörg de Vries-Hippen, CIO Equity Europe, überzeugt: «Europa ist zu wichtig, als dass solche Probleme den Fortbestand der Union grundsätzlich in Frage stellen und damit zu nachhaltigen Marktverwerfungen führen könnten. Das gilt auch im Wahljahr 2017, in dem in wichtigen EU-Ländern wie Frankreich, den Niederlanden und Deutschland die politischen Karten neu gemischt werden.» Eine vorsichtige Aktienselektion bleibt für ihn aber oberstes Gebot: «Allgemeine Prognosen für ein Wachstumsumfeld für Dividendenwerte sind schwierig, solange das politische Umfeld unklar ist. Auch in Italien bleibt erst einmal abzuwarten, welche Tendenzen sich verfestigen.»

Höhere Gewinne und verbesserte Margen in Europa

Auf Unternehmensebene erwarten hauseigene Analysten bei Allianz Global Investors europaweit höhere Gewinne und verbesserte Margen. Vor allem in starken Wirtschaftsländern wie Deutschland profitieren laut de Vries-Hippen sowohl Unternehmen als auch Investoren: «Die stabilen, ...

