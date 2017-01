Der deutsche Leitindex kommt 2017 bisher noch nicht richtig vom Fleck. Heute pendelt er um die Marke von 11.600 Punkten. Mögliche Impulsgeber gibt es in dieser Woche aber einige. Heute Nachmittag steht die EZB-Sitzung an. Morgen wird Donald Trump als US-Präsident vereidigt. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR erklärt, wie es an den Märkten weitergehen könnte. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.