Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Geschäft insgesamt wenig verändert und setzt damit seinen Seitwärtstrend vom Vortag fort. Nach einer leicht positiven Eröffnung tendieren die Kurse indes wegen der schwachen Schwergewichte mittlerweile leicht nach unten. Die Stimmung dürfte im Vorfeld der EZB-Sitzung und der Inauguration von Donald Trump in den USA am Freitag von Zurückhaltung geprägt bleiben. Neutral sind auch die Vorgaben aus den USA vom Vortag, wo die die Teuerung gemäss den neuesten Daten mittlerweile über dem offiziellen Inflationsziel der US-Notenbank liegt. Dies und neue Aussagen der Notenbankchefin Janet Yellen lassen auf einen rascheren Zinsanstieg als ursprünglich gedacht schliessen.

Im Fokus steht am Berichtstag indes wie erwähnt vor allem die Europäische Zentralbank EZB mit ihrer neuesten Zinssitzung. In Marktkreisen wird keine wesentliche Änderung der Geldpolitik erwartet. Bei der Sitzung des geldpolitischen Rates dürfte die jüngste Entwicklung der Konsumentenpreise das Hauptthema sein und die Frage, ob sich die bisher skeptische Einschätzung des EZB-Rates zum Inflationsausblick verändert hat.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt bis um 9.30 Uhr 0,10% auf 8'304,06 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,13% auf 9'068,65 Punkte. Der 30 Titel umfassenden Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt dagegen ...

