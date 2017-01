Die Aktien der Deutschen Bank zeigen sich in der laufenden Handelswoche schwach. Am mittelfristigen Aufwärtstrend ändert dies bislang aber nichts. Im Gegenteil: Die aktuelle Konsolidierung könnte eine gute Einstiegschance sein. Wieviel Potenzial in der Aktie schlummert und welches Derivat sich für ein Long-Investment eignet. Von Manfred Ries

Den vollständigen Artikel lesen ...